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Политика

Калининград возглавит «железная леди»

Министра по развитию инфраструктуры Елену Дятлову назначили вице-мэром областного центра. Но это лишь первый этап сложной многоходовки
Алексей ДЕНИСЕНКОВАлексей ДЕНИСЕНКОВ
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Елена Дятлова назначена замом, чтобы позже стать мэром.

Елена Дятлова назначена замом, чтобы позже стать мэром.

Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде – политическая буря. По нынешним меркам, разумеется. В понедельник глава города Алексей Силанов представил своего нового зама – Елену Дятлову. Бывший министр по развитию инфраструктуры областного правительства пришла на смену Юрию Федяшову, который покинул свой пост. Впрочем, это только начало. По имеющейся информации, уже в конце октября Дятлова станет новым главой администрации областного центра. Вначале с приставкой «и.о», а затем, когда пройдет конкурс, вполне возможно, что приставка исчезнет.

- Эти перестановки связаны с ротацией кадров и будущим конкурсом на должность главы администрации областного центра, что в свою очередь обусловлено желанием влить свежую кровь в управление городом и интенсифицировать процессы, - пояснил «Комсомолке» калининградский социолог, замруководителя Калининградской мониторинговой группы Алексей Высоцкий.

Как нам стало известно, 21 октября будут окончательно внесены изменения в устав города: схему управления Калининградом приведут в соответствие с тем, что действует уже во всех муниципалитетах области. То есть на вершине пирамиды будут глава города, он же глава окружного совета депутатов, и глава администрации (сити-менеджер), назначаемый на конкурсной основе. Вероятно, в конце октября Елена Дятлова придет на работу в мэрию в должности врио главы Калининграда.

А что же Алексей Силанов? Есть основания полагать, что при новом политическом раскладе нынешний глава Калининграда вернется в областное правительство (напомним, Силанов до того, как победил на выборах в Госдуму, занимал пост вице-губернатора, курируя социальный блок вопросов).

Слухи о том, что Елена Дятлова может стать новым главой администрации Калининграда появились еще летом. Анонимные телеграм-каналы сообщали, что на должность сити-менеджера рассматривалось несколько кандидатур, и ставка была сделана в итоге на фигуру Елены Дятловой. В ее пользу, как говорят источники, знакомые с ситуацией, сыграл богатый хозяйственный опыт (в первую очередь, достижения по строительству дорог в области) и ее личные качества. Считается, что Дятлова из тех «железных леди», которые могут спокойно управлять самыми суровыми и амбициозными мужиками.

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