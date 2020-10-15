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Новый худрук Театра имени Моссовета Евгений Марчелли: Ждите новых скандалов и потрясений!

Режиссер рассказал «Комсомолке» о новой работе, встречах с актерами и страхах
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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По словам Марчелли, в театре его встретили очень доброжелательно.

По словам Марчелли, в театре его встретили очень доброжелательно.

Фото: Александр МАТВЕЕВ

Свою профессиональную карьеру Марчелли начинал в Советске Калининградской области, превратив местный «Тильзит-театре» в театральный бренд. Затем были годы работы в Омске, Калининграде, Ярославле. И вот – новый поворот. Марчелли возглавил знаменитый Театр имени Моссовета.

О несвободе свободного художника

- Прошел ровно месяц с тех пор как вас назначили художественным руководителем Театра имени Моссовета. Вы говорили о чувстве растерянности, о надеждах и страхе. Сегодня ощущения поменялись?

- Наоборот, они укрупнились. Потому что начинаю больше понимать все сложности, которые стоят передо мной. Для меня это все очень непросто. Во мне есть все: смятение, сомнения, радость, надежда. Надежды больше. Все будет хорошо, все получится.

- А страх с чем связан?

- С ответственностью. Смогу ли? А путь у меня простой. Я каждый день встречаюсь с артистами, хочу познакомиться с каждым, а в труппе 90 с лишним человек. Потом хочу посмотреть весь репертуар, узнать, что идет на сцене и понять внутренние законы и порядки театра, его эстетику. Может быть, тогда уже будет понятно, каким образом всему этому придать творческий импульс. Есть желание и энергия.

- После ухода из театра Ярославля, вы сказали: «Я наслаждаюсь жизнью свободного художника». Однако, спустя какое-то время вдруг признались, что «свободный художник – это не совсем то, что надо, не то, о чем я думал. Это совсем не свобода». Как же так получилось?

- Потому что приходишь на очень короткое время в театр, который не знаешь, к актерам, которых не знаешь. Длительное время уходит на поиски языка. А для меня это самое важное. И за те 2,5 – 3 месяца, что ты делаешь спектакль, не успеваешь найти язык с артистами. Потом ты вынужден подчиняться законам и правилам театра, в который ты пришел. Ты далеко не свободен! Если хочешь быть свободным художником, у тебя должен быть тот самый коллектив, где ты можешь легко и радостно работать.

Для меня это ощущение свободного художника не так долго продлилось. Это была очень обременительная ситуация. Я – человек системы и всю жизнь работал в театре руководителем. Свобода в творчестве для меня – это возможность, не оглядываясь ни на что, работать и делать то, что тебе хочется.

Свобода в жизни - это уже сложнее. Ответственность! И важно, чтобы моя свобода не мешала свободе других людей. Я в этом смысле абсолютный традиционалист.

Общий язык со звездами

- Как прошла ваша самая первая встреча с труппой?

- Меня встретили очень доброжелательно. С какой-то радостной надеждой. Если бы меня не приняли сразу, я бы это почувствовал. Каждый артист говорит мне: «Как же долго мы ждали, чтобы пришел художественный руководитель». Не конкретно я, а чтобы в принципе в театре был художественный руководитель. Последние четыре года театром руководил директор, а актерам хотелось, конечно, чтобы это был человек творческий.

- Этого не было?

- Не было. Руководил директор. Нормально ли это? Ситуации бывают разные и иногда это очень позитивный момент. Иногда нет. Актеры в это время всегда творчески переживают, в ожидании более проявленного и более конкретного направления театра.

- Кто был на собрании? В труппе - известные актеры Виктор Сухоруков, Валентина Талызина, Александр Филиппенко, Нина Дробышева, Александр Домогаров, Павел Деревянко. Наконец, Виталий Кищенко, с которым вы много лет знакомы.

- Вот со всеми ними и встречался. И еще с каждым отдельно. Общались радостно. Многих я видел впервые, а с кем-то работал раньше в Ярославле и Москве.

Министр культуры города Москвы Александр Кибовский пригласил всю труппу, чтобы представить нового художественного руководителя. Мы вышли на сцену, он меня представил, дал мне слово. Это официальная часть. А теперь я каждый день встречаюсь с артистами, по полчаса-часу с каждым. Я давно в этой сфере и встречался с разными артистами, в том числе с очень медийными. В работе все сразу проявляется. Одно дело поговорить в кабинете, другое дело - работать на репетиции и на сцене.

- Ваш штатный актер Сергей Виноградов как режиссер снимает в Калининградской области «По законам военного времени» с Александром Панкратовым-Черным и Екатериной Климовой. Получается, он прогуливает театр?

- Актеры в свободное от работы время могут и сниматься, и снимать, и участвовать в разных проектах. Это принято в системе работы стационарного театра. Когда вернется после съемок, мы с ним обязательно встретимся.

И снова «Дачники»

- Вы говорили, что вам близок театр процесса. Что сейчас ждать от вас зрителю Театра имени Моссовета?

- Новых потрясений, новых скандалов. Скандалов в творческом смысле, не бытовых. Спектаклей, которые будут провоцировать разные эмоции и впечатления. Наметки и идеи есть. Есть даже названия и желание взять в работу конкретных артистов. Но пока говорить об этом преждевременно.

И одна работа будет на сцене театра в городе Советске. Я там выступлю как приглашенный режиссер. В октябре я приеду, и буду ставить «Зойкину квартиру». 13 ноября должна быть премьера. Актеры все из «Тильзит-театра».

- Совсем недавно состоялась премьера спектакля «Дачники» в Театре Еромоловой. Этот спектакль сильно отличается от того, что вы показывали несколько лет назад в Калининграде?

- Сильно отличается. Прошло 10 лет, я изменился, мое отношение к материалу изменилось. И вообще, подход немножко другой. Я смотрю с несколько другой стороны на материал. Первый спектакль был молодой, агрессивный, немножко жесткий. Сейчас это спектакль более лирический, психологический и с гораздо большим внутренним теплом. Работа не такая провокационная. Больше про любовь.

За время недолгого руководства калининградским драмтеатром Марчелли успел устроит фурор постановкой «Дачники».

За время недолгого руководства калининградским драмтеатром Марчелли успел устроит фурор постановкой «Дачники».

Фото: Геннадий Филиппович

- Не случайно в этих «Дачниках» играет Кристина Асмус? Зрителю она больше знакома по сериалам.

- С ней работается замечательно. Это моя вторая работа с ней. Кристина – самоотверженная актриса.

- Она же снялась в «Китобое», который стал триумфатором Венецианского кинофестиваля и Кинотавра.

- Я не видел эту картину. Но съемки не помешали репетициям. Да, она часто уезжала, снималась. Но ничего, мы нашли время и выпустили этот спектакль.

- Кристина называет ваши спектакли событием. А как вы называете саму Кристину?

- Тоже событием. Она – актриса-явление.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Евгений Марчелли

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, многократный лауреат театральной премии «Золотая маска».

С 1991 года - главный режиссер театра города Советска.

Сезон 1998 - 1999 годов работал главным режиссером в драмтеатре Калининграда, после чего опять вернулся в Советск.

С 2003 по 2008 год - главный режиссер Омского академического театра драмы

С 2008 по 2010 год - главный режиссер Калининградского драматического театра.

С 2010 года до лета 2019 был худруком театра им. Волкова в Ярославле. Уволился из Волковского театра по собственному желанию.

8 сентября 2020 года назначен художественным руководителем Театра имени Моссовета.

КультураКультура: театр

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