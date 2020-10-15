Новый худрук Театра имени Моссовета Евгений Марчелли: Ждите новых скандалов и потрясений!

По словам Марчелли, в театре его встретили очень доброжелательно. Фото: Александр МАТВЕЕВ

Свою профессиональную карьеру Марчелли начинал в Советске Калининградской области, превратив местный «Тильзит-театре» в театральный бренд. Затем были годы работы в Омске, Калининграде, Ярославле. И вот – новый поворот. Марчелли возглавил знаменитый Театр имени Моссовета.

О несвободе свободного художника

- Прошел ровно месяц с тех пор как вас назначили художественным руководителем Театра имени Моссовета. Вы говорили о чувстве растерянности, о надеждах и страхе. Сегодня ощущения поменялись?

- Наоборот, они укрупнились. Потому что начинаю больше понимать все сложности, которые стоят передо мной. Для меня это все очень непросто. Во мне есть все: смятение, сомнения, радость, надежда. Надежды больше. Все будет хорошо, все получится.

- А страх с чем связан?

- С ответственностью. Смогу ли? А путь у меня простой. Я каждый день встречаюсь с артистами, хочу познакомиться с каждым, а в труппе 90 с лишним человек. Потом хочу посмотреть весь репертуар, узнать, что идет на сцене и понять внутренние законы и порядки театра, его эстетику. Может быть, тогда уже будет понятно, каким образом всему этому придать творческий импульс. Есть желание и энергия.

- После ухода из театра Ярославля, вы сказали: «Я наслаждаюсь жизнью свободного художника». Однако, спустя какое-то время вдруг признались, что «свободный художник – это не совсем то, что надо, не то, о чем я думал. Это совсем не свобода». Как же так получилось?

- Потому что приходишь на очень короткое время в театр, который не знаешь, к актерам, которых не знаешь. Длительное время уходит на поиски языка. А для меня это самое важное. И за те 2,5 – 3 месяца, что ты делаешь спектакль, не успеваешь найти язык с артистами. Потом ты вынужден подчиняться законам и правилам театра, в который ты пришел. Ты далеко не свободен! Если хочешь быть свободным художником, у тебя должен быть тот самый коллектив, где ты можешь легко и радостно работать.

Для меня это ощущение свободного художника не так долго продлилось. Это была очень обременительная ситуация. Я – человек системы и всю жизнь работал в театре руководителем. Свобода в творчестве для меня – это возможность, не оглядываясь ни на что, работать и делать то, что тебе хочется.

Свобода в жизни - это уже сложнее. Ответственность! И важно, чтобы моя свобода не мешала свободе других людей. Я в этом смысле абсолютный традиционалист.

Общий язык со звездами

- Как прошла ваша самая первая встреча с труппой?

- Меня встретили очень доброжелательно. С какой-то радостной надеждой. Если бы меня не приняли сразу, я бы это почувствовал. Каждый артист говорит мне: «Как же долго мы ждали, чтобы пришел художественный руководитель». Не конкретно я, а чтобы в принципе в театре был художественный руководитель. Последние четыре года театром руководил директор, а актерам хотелось, конечно, чтобы это был человек творческий.

- Этого не было?

- Не было. Руководил директор. Нормально ли это? Ситуации бывают разные и иногда это очень позитивный момент. Иногда нет. Актеры в это время всегда творчески переживают, в ожидании более проявленного и более конкретного направления театра.

- Кто был на собрании? В труппе - известные актеры Виктор Сухоруков, Валентина Талызина, Александр Филиппенко, Нина Дробышева, Александр Домогаров, Павел Деревянко. Наконец, Виталий Кищенко, с которым вы много лет знакомы.

- Вот со всеми ними и встречался. И еще с каждым отдельно. Общались радостно. Многих я видел впервые, а с кем-то работал раньше в Ярославле и Москве.

Министр культуры города Москвы Александр Кибовский пригласил всю труппу, чтобы представить нового художественного руководителя. Мы вышли на сцену, он меня представил, дал мне слово. Это официальная часть. А теперь я каждый день встречаюсь с артистами, по полчаса-часу с каждым. Я давно в этой сфере и встречался с разными артистами, в том числе с очень медийными. В работе все сразу проявляется. Одно дело поговорить в кабинете, другое дело - работать на репетиции и на сцене.

- Ваш штатный актер Сергей Виноградов как режиссер снимает в Калининградской области «По законам военного времени» с Александром Панкратовым-Черным и Екатериной Климовой. Получается, он прогуливает театр?

- Актеры в свободное от работы время могут и сниматься, и снимать, и участвовать в разных проектах. Это принято в системе работы стационарного театра. Когда вернется после съемок, мы с ним обязательно встретимся.

И снова «Дачники»

- Вы говорили, что вам близок театр процесса. Что сейчас ждать от вас зрителю Театра имени Моссовета?

- Новых потрясений, новых скандалов. Скандалов в творческом смысле, не бытовых. Спектаклей, которые будут провоцировать разные эмоции и впечатления. Наметки и идеи есть. Есть даже названия и желание взять в работу конкретных артистов. Но пока говорить об этом преждевременно.

И одна работа будет на сцене театра в городе Советске. Я там выступлю как приглашенный режиссер. В октябре я приеду, и буду ставить «Зойкину квартиру». 13 ноября должна быть премьера. Актеры все из «Тильзит-театра».

- Совсем недавно состоялась премьера спектакля «Дачники» в Театре Еромоловой. Этот спектакль сильно отличается от того, что вы показывали несколько лет назад в Калининграде?

- Сильно отличается. Прошло 10 лет, я изменился, мое отношение к материалу изменилось. И вообще, подход немножко другой. Я смотрю с несколько другой стороны на материал. Первый спектакль был молодой, агрессивный, немножко жесткий. Сейчас это спектакль более лирический, психологический и с гораздо большим внутренним теплом. Работа не такая провокационная. Больше про любовь.

За время недолгого руководства калининградским драмтеатром Марчелли успел устроит фурор постановкой «Дачники». Фото: Геннадий Филиппович

- Не случайно в этих «Дачниках» играет Кристина Асмус? Зрителю она больше знакома по сериалам.

- С ней работается замечательно. Это моя вторая работа с ней. Кристина – самоотверженная актриса.

- Она же снялась в «Китобое», который стал триумфатором Венецианского кинофестиваля и Кинотавра.

- Я не видел эту картину. Но съемки не помешали репетициям. Да, она часто уезжала, снималась. Но ничего, мы нашли время и выпустили этот спектакль.

- Кристина называет ваши спектакли событием. А как вы называете саму Кристину?

- Тоже событием. Она – актриса-явление.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Евгений Марчелли

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, многократный лауреат театральной премии «Золотая маска».

С 1991 года - главный режиссер театра города Советска.

Сезон 1998 - 1999 годов работал главным режиссером в драмтеатре Калининграда, после чего опять вернулся в Советск.

С 2003 по 2008 год - главный режиссер Омского академического театра драмы

С 2008 по 2010 год - главный режиссер Калининградского драматического театра.

С 2010 года до лета 2019 был худруком театра им. Волкова в Ярославле. Уволился из Волковского театра по собственному желанию.

8 сентября 2020 года назначен художественным руководителем Театра имени Моссовета.