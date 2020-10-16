В Калининград привезли саблю Екатерины II и седло Семена Буденного

Сабля наградная полковому есаулу Алексею Шурупову от императрицы Екатерины II. 1785 год. Фото: Александр КАТЕРУША

Предметы из собрания Ростовского областного музея краеведения привезли в Калининград впервые. Тему выставки выбрали не случайно. В этом году отмечается 450-летний юбилей начала служения донских казаков государству Российскому. Первым сохранившимся свидетельством их призвания в ряды защитников Отечества считается грамота Ивана Грозного. В царском документе 1570 года «на Северский Донец атаманам казацким и казакам всем без отмены», говорилось: «…тем бы вы нам послужили, а мы вас за вашу службу жаловать хотим».

Коробка для конфет «Пожар Москвы» (1912 год). Справа –самодельная деревянная пороховница. Область войска Донского, 1800-1850 гг. Фото: Александр КАТЕРУША

На выставке, открытой в историко-художественном музее, представлены образцы вооружения как иррегулярных, так и регулярных войск Русской императорской армии. Среди них бердыш XVII века, ружья кремневые и капсульные, сабли, шашки и пики, а также оружие противника – турецкое, польское, французское.

Наградной бокал «За лихую кавалерийскую рубку» с портретом наследника цесаревича. Российская империя, начало XX века. Фото: Александр КАТЕРУША

Особая гордость этой экспозиции – сабля, жалованная императрицей Екатериной II есаулу Алексею Шурупову в 1785 году. Увы, про самого полкового есаула ничего не известно, в источниках упоминаний о нем нет. Зато есть предположение, что служил он при дворе, возможно в свите Екатерины. Служил верно, за что награду и получил. Так и написано: «За верные службы в Санкт-Петербурге». Приходите в музей, сами прочитаете!

Сабля наградная полковому есаулу Алексею Шурупову от императрицы Екатерины II. 1785 год. Фото: Александр КАТЕРУША

- Образ казака связывается часто с шашкой. В данном случае имеем дело именно с саблей классического вида. Ей можно было фехтовать, а не только наносить рубящие удары, - говорит Александр Новиков, старший научный сотрудник сектора истории историко-художественного музея Калининграда. Он отмечает, что перед нами не парадное оружие, а именно боевой образец сабли, типичной для того периода.

Блюдце с вензелем Наполеона, привезенное казаками из Парижа в 1814 году. Фото: Александр КАТЕРУША

Обратите внимание на оформление ручки. Сделана она из шершавой кожи ската. Это специально, чтобы в бою рука не скользила от пота и крови.

Интересно, что на сабле есть и клеймо, на котором читается латиницей «Золинген». Как предполагают сотрудники ростовского музея, клинок то сам тульской работы, а клеймо появилось как попытка имитировать клеймо известных европейских оружейников, чьи изделия тогда котировались.

Седло Семена Буденного. Фото: Александр КАТЕРУША

Впрочем, это не говорит о том, что казачья сабля низкого качества. Напротив. Клеймо ставили, в надежде лучше продать клинок.

В числе прочих экспонатов – серия английских сатирических офортов начала ХIХ века, посвящённых победе донских казаков над Наполеоном, гравюры, предметы, привезенные казаками из Парижа.

В центре – насека атамана хутора Маркина Верхне-Чирской станицы войска Донского, конец ХIХ – начало ХХ века. Насека это знак атаманской власти, длинная трость из дерева с набалдашником. Фото: Александр КАТЕРУША

На выставке также представлены предметы быта, награды и униформа донских казаков ХIХ века, периода Первой мировой войны, мемориальные вещи героев Великой Отечественной войны - казаков 5 гвардейского кавалерийского Донского казачьего Будапештского Краснознаменного корпуса.

Керамический сосуд в виде барана. Конец ХIХ – начало ХХ вв. Фото: Александр КАТЕРУША

«Гусарики», женские сапоги, конец ХIХ – начало ХХ века. Фото: Александр КАТЕРУША

Выставка работает до 14 декабря 2020 года.