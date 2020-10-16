В Калининграде начался сбор стеклотары с населения

Контейнеры под стекло пока не получили постоянной прописки. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде начался сбор отходов стекла с населения. Первые три контейнера Региональный союз переработчиков в пятницу, 16 октября, установил на улице Чайковского, недалеко от второго входа в зоопарк. Что это за контейнеры, и что потом будет с собранным стеклом, «Комсомолке» рассказал председатель союза Святослав Лавриненко.

- Мусорная реформа в народ у нас уже идет, поэтому надо и нам эволюционировать, - заявил Лавриненко. - У нас есть инфраструктура и оборудование для переработки стекла, поэтому мы и начали его собирать. Это оборудование позволяет перерабатывать все виды стекла вне зависимости от его цвета: с этикетками и пробками, листовое и автомобильное, даже стеклянные фары. На выходе мы получаем чистое дробленое сырье, которое в дальнейшем можем использовать.

Контейнеры под стекло пока не получили постоянной прописки. Переработчики планируют выставлять их по пятницам и забирать в понедельник.

- Для нас эта акция – индикатор, - продолжает Лавриненко. - Мы хотим получить не просто какую-то дополнительную сырьевую базу, а в первую очередь резонанс от населения: понесут или нет, начнут критиковать или что-то посоветуют. Тогда мы поймем, стоит ограничиться одной точкой в неделю, или нужно расширяться и делать пять-десять точек.

Сейчас союз переработчиков согласовывает с городской администрацией места, где можно установить контейнеры по сбору стекла. Предприниматели готовы хоть завтра оборудовать 10-15 площадок. Часть собранного стекла они намерены переработать в Калининграде, а другую собираются отправить в Гусь-Хрустальный.

- Там есть заводы, которые готовы принимать стекло. Но мы пока считаем экономику. К тому же, для отправки на такие заводы, сначала необходимо набрать нужный объем, а это минимум 200 тонн (три вагона). А наша линия позволяет переработать за две рабочих смены от восьми до десяти тонн.

Сегодня в Калининграде из переработанного стекла, смешанного с цементом, производят тротуарную плитку, столбы, ограждающие конструкции в виде заборов. Есть также готовый проект по оборудованию из этой продукции контейнерных площадок по сбору мусора. На изготовление одной такой площадки размером 6 на 3 метра, по словам Лавриненко, уходит 10 тысяч бутылок (это около семи тонн стекла).

Лавриненко заявил, что по статистике выбрасываемое на свалки стекло занимает 25-30 процентов от общего объема мусора. Кроме того, председатель союза переработчиков напомнил, что в Калининграде уже сегодня успешно функционирует около тысячи точек по сбору пэт-бутылок, и эта сеть будет расширяться.