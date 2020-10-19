Коронавирус в Калининграде, последние новости на 19 октября 2020 года

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшую неделю в Калининградской области выявили еще 542 случая заражения коронавирусом. Это почти 10% от всего числа заразившихся в регионе за все время пандемии.

14 октября был зафиксирован антирекорд: 80 инфицированных за сутки.

Среди заразившихся на прошлой неделе:

118 пенсионеров

42 медицинских работника

26 учащихся

5 детей детсадовского возраста

3 студента

17 работников сферы образования

. Фото: Яндекс

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на 18 октября на COVID-19 обследовали нарастающим итогом 254 148 человек, из них выявлено 5 652 случая заражения (3 944 человека выздоровели), умерли 93.