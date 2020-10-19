Коронавирус в Калининграде, последние новости на 19 октября 2020 года

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За минувшую неделю в Калининградской области выявили еще 542 случая заражения коронавирусом. Это почти 10% от всего числа заразившихся в регионе за все время пандемии.
14 октября был зафиксирован антирекорд: 80 инфицированных за сутки.
Среди заразившихся на прошлой неделе:
118 пенсионеров
42 медицинских работника
26 учащихся
5 детей детсадовского возраста
3 студента
17 работников сферы образования
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Фото: Яндекс
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на 18 октября на COVID-19 обследовали нарастающим итогом 254 148 человек, из них выявлено 5 652 случая заражения (3 944 человека выздоровели), умерли 93.