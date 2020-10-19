Погода на неделю в Калининграде: потепление до +18 градусов и магнитная буря

. Фото: Александр Подгорчук

Новая неделя принесет нам самые разнообразные метеорологические явления. По прогнозу портала rp5.ru, сегодня воздух в Калининграде прогреется до +10 градусов, будет преимущественно без осадков при идеальном атмосферном давлении. Похожая картина ждет нас и во вторник, за исключением того, что давление с утра повысится до 765 миллиметров ртутного столба, а к концу дня упадет до 760-ти.

В среду область окажется под влиянием циклона. Давление будет стремительно понижаться, с утра зарядят дожди, а к вечеру начнет усиливаться ветер. К утру четверга его скорость достигнет 17 метров в секунду. Дожди также прогнозируются. Интересно, что несмотря на ненастье, четверг будет неожиданно теплым днем. По данным сервиса «Яндекс.Погода», термометры покажут в Калининграде до +18 градусов!.

Тепло будет и в пятницу – ожидается около +15 градусов. Такой же (15 м/с) окажется скорость ветра, да и дожди по-прежнему продолжат нас поливать.

В субботу температура днем не превысит +12 градусов, а ветер немного усилится (до 16 м/с). Вероятность осадков пока что оценивается на уровне 55%. В воскресенье нас ждет облачная с прояснениями погода, +12 градусов на термометре и, похоже, ни капли дождя.

И еще один важный момент. В среду в наших широтах начнется сильная магнитная буря. Портал gismeteo.ru оценивает ее силу в 5 баллов. Штормить будет как минимум до конца недели.