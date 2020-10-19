Вафельная разметка на площади и большой ремонт в Балтрайоне: вице-мэр Калининграда рассказал о планах дорожников на 2021 год

Некоторые дороги в Московском (бывшем Балтийском) районе Калининграда давно ждут ремонта. Фото: Иван МАРКОВ

В понедельник, 19 октября, в прямом эфире радио «Комсомольская правда» о ситуации с ремонтом городских улиц рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин. По его словам, практически все контракты, запланированные на этот год, уже закрыты. Остались недоделанными только тротуар на Яналова (подрядчик обещал закончить работы на этой неделе) и улица Суздальская (там работы тоже в финальной стадии).

Прокомментировал Кутин и месячную задержку на улице Багратиона. Реконструкцию компания «Мосинжиниринг» должна была закончить еще в середине сентября.

- Мы, когда начинали там работы, не знали физического состояния трамвайных путей, - пояснил вице-мэр. – Когда уже вскрыли межпутное пространство, решили сделать там локальный ремонт шпального основания. Этого не было в смете, поэтому «КалининградГорТранс» выполнял работы за счет собственных средств, и это потребовало дополнительного времени.

Олег Кутин в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАРКОВ

Один из слушателей поинтересовался, почему дорожники перекопали улицу Чайковского, на что Кутин ответил – виновато «Янтарьэнерго». Оказалось, что энергетики прокладывают под тротуарами свои сети, после чего покрытие будет восстановлено. Другой слушатель решил узнать, что случилось с подсветкой у пешеходного перехода на проспекте Мира (напротив «Спутника»). По словам вице-мэра, электрика на этом переходе вышла из строя, и ее восстановлением уже занимаются.

Жителя Гурьевска, вынужденного ежедневно ездить в центр города по улице Гагарина, заинтересовало, почему дорожное покрытие на буквально только что отремонтированном участке такое неровное. Он же решил выяснить, когда уже будет готова развязка в районе перекрестка с улицей Молодой гвардии - на одном из участков автомобилисты с плохими тормозами запросто могут оказаться в глубоком котловане. Олег Кутин подтвердил, что этот объект очень сложный, поскольку там меняют русло ручья, однако сказать что-то внятное по срокам не смог.

Про велодорожки

Олег Кутин сообщил, что нестандартная разметка велодорожки на Комсомольской зарекомендовала себя «неплохо».

- Достаточно безопасна эта велодорожка, и она стала очень популярна, - заметил чиновник. – А сейчас мы прорабатываем проект организации дорожного движения на улице Леонова, чтобы закольцевать этот маршрут. И отдельно готовим предложения для организации велодвижения уже в следующем году.

Снова про заборы

Слушатели напомнили чиновнику, что не так давно губернатор писал о лжеполезности тротуарных ограждений, которые мэрия устанавливает вдоль дорог. По словам Антона Алиханова, эти заборы только уродуют город.

Кутин в очередной раз переложил ответственность на ГИБДД, выписывающую предписания на установку ограждений.

- Мы сейчас стараемся по каждому участку очень тщательно прорабатывать необходимость установки ограждений, и тому подтверждение улицы Дачная и Суздальская. Где-то мы эти заборы демонтируем, но исключить ограждения нельзя, потому что есть ГОСТы, есть требования по безопасности дорожного движения – это федеральное законодательство, которое игнорировать мы не можем. Между красотой и безопасностью что мы выберем?

- Красоту, - шутливо подсказал ведущий программы Василий Масальский.

- Вы, как ведущий, безусловно, да. Но наша задача – это, прежде всего, безопасность, - напомнил вице-мэр.

Олег Кутин снова вспомнил про улицу Суздальскую и объявил, что там заборов нагородили по самому минимуму – только у пешеходных переходов.

Про 2021 год

В следующем году по программе «Безопасные и качественные дороги» город собирается отремонтировать улицы Судостроительную, Автомобильную, Павлика Морозова и Транспортную. Как утверждает председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в порядок там приведут не только проезжую часть, но и тротуары с уличным освещением, а также проложат велодорожки.

Кроме того, реконструкцию проведут на улицах Катина и Карташева - конкурсные процедуры по ним власти намерены закончить уже в этом году. На улице Колхозной ремонт сделают на отрезке от Герцена до Островского (то есть, на всем протяжении). А вот многострадальную улицу Брамса, на которую наши слушатели и читатели жалуются уже не первый год, приводить в порядок пока не будут, хотя, по мнению Кутина, там уже просится капремонт.

Олег Кутин также рассказал о продолжении эксперимента с нанесением вафельной разметки. В ближайшее время ее подновят в районе перекрестка Донского – Театральная, а также она вскоре появится на площади Победы.