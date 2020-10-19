«Балтийские сезоны»-2020: пьеса номинанта на «Оскар» и «Дом» Гришковца

Для спектакля «Дом» сценарий написали Евгений Гришковец и Анна Матисон. А главную роль исполняет Игорь Золотовицкий (на фото). Фото: Екатерина Цветкова

Программа XVII фестиваля искусств «Балтийские сезоны»» состоит из двух частей – «Современная классика» и «Будущее театра. Плоды просвещения». На сценах драматического и музыкального театров в Калининграде будут представлены работы прославленных театров России и спектакли ведущих творческих вузов страны. В «Балтийских сезонах»-2020 участвуют МХТ имени Чехова, Московский театр «Современник», Санкт-Петербургский академический драматический театр имени Комиссаржевской, Центр драматургии и режиссуры (Москва), Высшее театральное училище (институт) имени Щепкина, Российский институт театрального искусства (ГИТИС).

Программа включает в себя спектакли по произведениям как российских, так и зарубежных классиков: лауреата Государственной премии СССР Федора Абрамова, польских драматургов Ингмара Вилквиста и Славомира Мрожека, ирландского драматурга, номинированного на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, Мартина Макдонаха. На фестивале зрители увидят спектакли и по пьесам современных российских драматургов – Евгения Гришковца, Анны Матисон, Ивана Вырыпаева.

Программа «Современная классика» (18+)

3 ноября – «Однорукий из Спокана» (16+) по пьесе Мартина Макдонаха, режиссер - лауреат премии «Золотая маска» Владимир Панков, Центр драматургии и режиссуры (г. Москва) на сцене Калининградского областного драматического театра,

10 ноября – «Ночь Гельвера» (16+) по пьесе Ингмара Вилквиста, режиссер - Александр Баргман, Санкт-Петербургский академический драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской на сцене Калининградского областного музыкального театра.

17, 18 ноября – «Нэнси» (16+), режиссеры Иван Вырыпаев и Никита Владимиров, Московский театр «Современник» на сцене Калининградского областного драматического театра,

8 декабря – «Дом» (18+) по пьесе Евгения Гришковца и Анны Матисон, режиссер - заслуженный артист России Сергей Пускепалис, Московский художественный театр имени Чехова на сцене Калининградского областного драматического театра.

Программа «Будущее театра. Плоды просвещения» (18+)

25 ноября – «Русский крест» (16+) по прозе Федора Абрамова, режиссер-постановщик - заслуженная артистка Удмуртии Татьяна Пышнова, Высшее театральное училище (институт) имени Щепкина при Государственном академическом Малом театре России на сцене Калининградского областного музыкального театра,

27 ноября – «Дом на границе в открытом море» (18+) по пьесам Славомира Мрожека «Дом на границе» и «В открытом море», режиссер-постановщик - народный артист России Валерий Гаркалин, Российский институт театрального искусства (ГИТИС) на сцене Калининградского областного музыкального театра.