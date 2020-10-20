Калининградцу не продали продукты в супермаркете без маски: он подал в суд и проиграл

В области усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах Фото: Александр Подгорчук

14 мая житель Зеленоградска отправился за продуктами в супермаркет «Виктория». На входе его вежливо попросили надеть маску, однако он отказался.

- В области введен масочный режим, коронавирус лютует! Где ваша маска?! – спросили его охранники торгового зала.

Маски у мужчины не было, поэтому сотрудники супермаркета предложили простое решение проблемы – купить ее в магазине и спокойно выбирать продукты. Однако он отказался и отправился домой. На следующий день антимасочник вновь попытался купить продукты в супермаркете, но его опять отказались обслуживать. После этого терпение у горожанина лопнуло.

-Я пойду в суд, никто не имеет права требовать ношения маски, мои права потребителя нарушены, - заявил мужчина и направился в районный суд. Не остановило его даже предложение дать ему маску бесплатно.

В своем исковом заявлении незадачливый покупатель отметил, что ему необоснованно было отказано в обслуживании. Также он посчитал незаконным требование купить маску в супермаркете, так как это ни что иное, как навязывание дополнительного товара. И попросил суд взыскать с супермаркета компенсацию морального вреда.

Суд установил, что на тот момент в Калининградской области действовал (и продолжает действовать) режим повышенной готовности из-за коронавируса. На всех жителей региона была возложена обязанность соблюдать масочный режим на улице, при нахождении во всех видах транспорта общего пользования и иных общественных местах. Доступ покупателей в масках также был прописан в Требованиях к организации работы на территории Калининградской области объектов торговли в период действия неблагополучной эпидемиологической ситуации.

В итоге суд признал, что отказ пропускать мужчину в магазин без маски не нарушает закон о защите прав потребителей и отказался взыскивать компенсацию морального вреда с супермаркета.

Отметим, что сейчас в области усилен контроль за соблюдением масочного режима. Для этого создана специальная межведомственная группа, в которую вошли сотрудники правительства, полиции и Росгвардии. Они поводят рейды по торговым центрам, в транспорте и местах массового скопления граждан. За последнюю неделю они составили 15 административных протоколов за несоблюдение масочного режима.