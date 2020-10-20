В Калининграде отменили партийные списки на выборах в горсовет

Новый состав представительного органа власти областного центра будет избран по мажоритарной системе Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде отменяется смешанная системы выборов депутатов городского совета. Осенью 2021 года новый состав представительного органа власти областного центра будет избран по мажоритарной системе – по одномандатным округам. Решение об этом было принято во вторник, 20 октября, на заседании горсовета.

Нынешний состав горсовета в составе 28 депутатов избирался по смешанной системе – 14 депутатов были избраны по одномандатным округам, еще 14 прошли в горсовет по партийным спискам. Председатель горсовета Андрей Кропоткин назвал нынешний созыв «пробным», и, судя по всему, он не оправдал ожиданий.

«Что получается – 14 депутатов занимают своими округами, у них есть четкие улицы, дома, они ведут прием избирателей в своих приемных, у них есть ответственность. Чтобы вы понимали, есть округа, в которых проживают по 40 тысяч человек. Вторая половина горсовета (которые были избраны по партийным спискам),вообще не закреплены ни за кем», - сказал Кропоткин.

По его словам, возврат к мажоритарной системе – это общероссийская практика.

«Самое эффективное что может быть – это прямые выборы депутатов населением. Там нужно конкурировать, идти с программой. И самое главное, если депутат был избран и плохо работал, я сомневаюсь, что его вновь переизберут», - добавил Андрей Кропоткин.

В новом составе горсовета Калининграда будет 27 депутатов, по числу одномандатных округов. За изменение системы выборов проголосовали 20 депутатов, пятеро выступили против.