В Калининграде знаменитый домик смотрителя моста станет музеем открытки

Домик у Высокого моста - одна из достопримечательностей нашего города, но посетителей туда пока не пускают. Фото: Иван МАРКОВ

Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак объявил о создании в Калининграде музея открытки на базе известного горожанам исторического здания.

- В ближайшем будущем ждем открытия для посетителей дома смотрителя Высокого моста, - написал Ермак в «Фейсбуке». - Там разместится музей почтовых открыток. Компания «Поматти» обещает сделать экспозицию в 1000 открыток, некоторым из которых более 120 лет. Вход для посетителей будет бесплатным.

Ермак также добавил, что помещения домика смотрителя в неплохом состоянии, а создатели нового музея ждут заключения экспертизы и приступают к ремонту.

Михаил Попов, руководитель компании «Поматти», занимающейся производством и продажей изделий из марципана, подтвердил слова министра. Корреспонденту «Комсомолки» он сообщил, что проект действительно будет некоммерческим (кстати, калининградцам и туристам Максим Попов известен как автор проекта «Фотоархеология Кнайпхофа» на острове Канта).

- Коллекция открыток моя личная, она и будет выставлена, - заявил Попов. – Я, правда, заметил в соцсетях уже массу критики, но предлагаю сначала дождаться, когда откроется музей, а потом поговорить.

Михаил Попов добавил, что музей не будет магазином марципана, как уже успели домыслить комментаторы в соцсетях.

- В лучшем случае, там будет продажа кофе, - продолжил предприниматель. – А также у туристов появится возможность приобрести открытку и отправить ее прямо из музея. Почтовый ящик и марки в музее также будут.

Точная дата открытия музея, по словам Попова, будет известна только после того, как проект пройдет экспертизу (домик смотрителя моста является объектом культурного наследия).

Надо сказать, что заявление Ермака спровоцировало дискуссию, к которой подключился калининградский коллекционер открыток Максим Попов (в его коллекции около 15 тысяч открыток и фотографий, сделанных в Восточной Пруссии). По его мнению, создатели музея могут что-то не договаривать.

- Надо понимать, что музей собирается открыть бизнесмен, занимающийся производством марципана, - заявил Максим Попов корреспонденту «Комсомолки». - В итоге, мы сможем увидеть открытие очередного магазина марципана под видом музея. Конечно, хорошо, если при музее есть какая-то сувенирная лавка, но тут может оказаться музей открыток при магазине сладостей.

Бесплатный вход, по мнению Максима Попова, уже намекает на то, что это будет именно магазин, а не музей.

- Бизнесмен есть бизнесмен, - продолжает Попов. – Вряд ли он будет заниматься такой благотворительностью. Боюсь, что мы окажемся свидетелями очередной девальвации понятия музейного пространства. С «музейным» подходом этой конторы мы уже ознакомились на примере магазина в Бранденбургских воротах.