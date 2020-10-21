Коронавирус в Калининграде, последние новости на 21 октября 2020 года

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Вторник, 20 октября, теперь уже точно войдет в историю - в нашей области впервые были зафиксированы 100 случаев заражения коронавирусом за сутки. Есть и еще одна круглая цифра - суммарное число выздоровевших достигло 4000 человек за все время пандемии.

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По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 20 октября на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 258 278 человек, из них выявлено 5 832 случая заражения, умерли 93, остаются под медицинским наблюдением 2 458 человек.

Если сравнивать с ситуацией в других регионах, Калининградская область смотрится относительно неплохо. У нас 596 случаев заражения на 100 тысяч человек населения - это лишь69-е место в стране. По коэффициенту распространения вируса регион тоже находится далеко, на 48-м месте. Впрочем, расслабляться из-за этого точно не стоит.