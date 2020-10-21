Министр культуры и туризма Андрей Ермак: Пока мне не предлагали возглавить Янтарный, но там много чего можно сделать

Андрей Ермак (слева) и Алексей Заливатский (справа) часто пересекались по рабочим вопросам. Фото: Александр КАТЕРУША

Последние несколько дней в некоторых Телеграм-каналах активно муссируется информация о том, что новым главой администрации Янтарного станет министр культуры и туризма Андрей Ермак. Действующий сити-менеджер Алексей Заливатский, напомним, покинул область после разгоревшегося скандала с выявленными нарушениями антикоррупционого законодательства. Уже на следующей неделе Заливатский может официально лишиться поста - решение будет принимать местный совет депутатов.

Мы попросили Андрея Ермака прокомментировать слухи о том, что следующим главой администрации Янтарного станет именно он.

- Я об этом вообще ничего не знаю, -заявил министр. -. Знаю только большое количество слухов на эту тему. Со мной на эту тему никто не разговаривал и я, честно говоря, не вижу предмета для обсуждения.

А если вам предложат возглавить Янтарный? Какие-то мысли есть?

Никаких. Пока мне таких вопросов никто не задавал и предложений не делал. Думать о чем-то заранее смысла нет.

Но в принципе такая история вам была бы интересной?

Не знаю. Надо смотреть. Янтарный, безусловно, это один из муниципалитетов, который заслуживает серьезного подхода в части развития. Потенциал у него действительно большой, и не только туристический. Это вообще комфортное место для проживания в будущем, потому что там много чего можно сделать. Он еще не испорчен квалифицированным проектированием как, например, Зеленоградск или Светлогорск или какие-то другие муниципалитеты. Но это все решать местным властям, которые там сейчас сформированы.

Насколько я понимаю, будут приняты какие-то решения по поводу смены или не смены главы. Я это слышу только от своих знакомых, которые читают Телеграм-каналы.

Смотрю, вы достаточно погружены в тематику Янтарного.

Ну, я же работал достаточно долго, в том числе и с Янтарным. Мы давали достаточно большое количество денег на обустройство «Голубого флага». В первые годы вообще выделяли очень приличное финансирование Янтарному. У нас есть даже специальная субсидия на обустройство и поддержку пляжей. Янтарный был всегда одним из муниципалитетов, который получал чуть больше денег, чем остальные. Особенно, когда они выигрывали какие-то конкурсы. Внимание мы ему уделяли всегда. Не случайно и всероссийский туристический сезон в этом году мы открывали в Янтарном. Антон Андреевич Алиханов там был вместе с Зариной Валерьевной Догузовой (руководителем Ростуризма - Ред.).

Сейчас планируем реконструкцию Дома культуры в Янтарном. Поэтому понятно, что в проблематику я погружен. Но ровно так же я погружен в проблематику Зеленоградска, Пионерского и Светлогорска. Разницы между ними я для себя не делаю.

Хорошо. Но, если что, есть на кого министерство культуры оставить?

Решение о министерстве принимает губернатор. Это его команда, его будет решение. И он, если будет принимать решение, сам будет понимать, кого он туда поставит. Сейчас это бессмысленный разговор. Я являюсь министром и пока никуда уходить не собираюсь.