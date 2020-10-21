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Тревел-блогер надругалась над Куршской косой: залезла на дерево и бегала по дюнам

Инста-путешественницу заставили извиниться подписчики
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Чтобы любоваться косой без последствий, стоит соблюдать несколько простых, но строгих правил.

Чтобы любоваться косой без последствий, стоит соблюдать несколько простых, но строгих правил.

Фото: Александр Подгорчук

Калининградскую область посетила очередная инста-блогерша, а проще говоря, девушка, которая ездит по стране и все подряд выкладывает в социальные сети. Валерия, так зовут героиню, не только гуляла по острову Канта и пила там кофе с булочками, но и побывала на Куршской косе. После ее публикаций о национальном парке и разгорелся скандал.

Туристка не впечатлилась танцующим лесом. Он ей показался совершенно обыкновенным. Мол, и удивляться нечему.

«Говорят, тут аномальная зона, деревья все закрутило. Я тут вообще ничего необычного не вижу, никакой радиации нету вообще. Лес и лес», - сказала она в одном из видео.

Впрочем, на мнение такое девушка право имела вполне, а вот на свои последующие действие – нет. Лера ничего не придумала лучше, как залезть на одно танцующее дерево для эффектной фотографии.

Дальше – больше. Блогерша решила, что официальные туристические тропы не для нее, что можно в национальном парке отдыхать и по индивидуальной программе. Она просто пошла по лесу и дюнам, что, как вы понимаете, запрещено.

«Благодаря тому, что мы сошли с тропы, посмотри вот на такие места. Это было лучшим нашим решением – пойти по берегу прям через лес. И мы вышли на дюну, на которую еще бы ехали и ехали», - комментирует она в одном из видео, на котором показывает красоты косы.

Скандал разгорелся из-за этой фотографии.

Скандал разгорелся из-за этой фотографии.

Фото: Инстаграм

Оказалось, что писали девушке не зря и ругали не напрасно. Совесть в ней таки проснулась.

«Хотела бы попросить у местных жителей прощения, если кого-то обидела или как-то задела своим поведением в танцующем лесу», - написала она в очередной публикации в Инстаграме и зачем-то добавила, что «это не самые свежие видео, не переживайте».

Валерия тут же отметила, что на самом деле любит природу и старается сохранить то, что у нас есть.

«Когда мы там гуляли в лесу, мы никак не портили вашу чудесную природу, о который вы так заботитесь и не приносили ни в коем случае никакой ущерб деревьям. Но все равно, хотела бы извиниться, увидев ваше бережное отношение к своему краю и своей природе», - написала она.

Впрочем, администрацию национального парка «Куршская коса» такие извинения не совсем устроили. Слова словами, а отвечать по-настоящему девочке тоже придется.

- Публикация явных нарушений правил поведения, установленных на территории национального парка «Куршская коса», является доказательством этого нарушения. На основании таких публикаций составляется административный протокол. Штраф от 3 до 4 тысяч рублей, - говорят в пресс-службе национального парка. - Протокол и штраф будут высланы блогеру почтой. Если в течение установленного законом срока штраф не будет оплачен, выпишем следующий штраф. Если и на это не будет реакции, передадим дело судебным приставам.

Администрация нацпарка напоминает, что на особо охраняемых природных территориях следует соблюдать правила: придерживаться во время прогулок экологических троп, оставлять автомобили на автостоянках, держать собак на поводке, не курить и не мусорить и т.п. Только так можно сохранить наши природные богатства для следующих поколений.

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