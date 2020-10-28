Какие ограничения вводятся в Калининградской области с 28 октября

Также в Калининградской области усиливается масочный режим. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области из-за роста числа новых случаев коронавирусной инфекции вводятся новые ограничения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

С сегодняшнего дня запрещена ночная работа с (24 часов до 6 часов утра) кафе, ресторанов и культурно-развлекательных центров. Запрет не распространяется на обслуживание на вынос и доставку.

Также в области усиливается масочный режим, их следует использовать даже в такси и лифтах, не говоря уже об общественных местах, автобусах и торговых центрах.

Кроме этого, работодателям, по соглашению сторон, следует перевести на удаленку не менее 30% офисных работников, а также сотрудников в возрасте старше 65 лет. Исключение составляют руководители и сотрудники (работники) организаций, органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования. Компании должны принимать посетителей по предварительной записи, максимально использовать дистанционный формат взаимодействия с населением, при этом, не отказывая в предоставлении услуги.

Что касается безработных старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниям, для них вводится хорошо знакомая самоизоляция.