Коронавирус в Калининграде, последние новости на 22 октября 2020 года: перевалили за 6000 зараженных

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За минувшие сутки в Калининградской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, с начала недели (с 19 по 22 октября) в регионе заразились 353 человека. У 104 человек заболевание переросло в пневмонию (у троих - тяжелая форма).

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Среди инфицированных на этой неделе:

61 пенсионер

37 медицинских работников

15 работников образовательных учреждений

18 учащихся

3 детсадовца

2 ребенка в возрасте до трех лет

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 22 октября на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 262 806 человек, из них выявлено 6 005 случаев заражения (4 144 человека выздоровели), умерли 93, остаются под медицинским наблюдением 2 473 человек.