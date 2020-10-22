Калининградка прошла в финал конкурса «Мисс офис 2020»

«Пишу стихи, люблю принимать участие в фото и видеосъемках», - признается 21-летняя девушка. Фото: Предоставлено организаторами

В финал Международного конкурса красоты «Мисс Офис-2020» прошли 30 девушек из России и зарубежья, в их числе Виктория Серышева из Калининграда. Ее выбрали по итогам интернет-голосования из 113 полуфиналисток. Еще одна представительница Калининграда – офис-менеджер «Балтленты» Дарья Жукова, увы, в финал не попала.

- У Виктории появилась возможность представить свой город на финальном шоу в Москве и побороться за главный приз – 2 миллиона рублей и корону победительницы, - отметили в оргкомитете.

Вика – старший специалист 3 разряда Федеральной службы судебных приставов. «Жить здесь и сейчас, наслаждаться моментом и быть благодарным этой жизни за все, что имеешь» – это ее девиз.

21-летняя калининградка, помимо работы «увлекается созданием и обработкой фото и видео, продвигая свой Инстаграм».

- Я пишу стихи, люблю принимать участие в фото и видеосъемках. Участие в конкурсе красоты принимала лишь один раз, - говорит Виктория и признается, что не заняла тогда первое место, но стала более уверенной, целеустремленной и открытой.

Также в финал прошли участницы из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска и других городов России. В числе финалисток и красавицы из США, Испании, Франции, Великобритании, Грузии, Казахстана и других стран.

Теперь девушек ждет серьезная подготовка к финальному шоу – спортивные тренировки, репетиции творческих номеров, примерки коллекций, фотосессии. Уже 21 ноября в Москве на сцене «Планеты КВН» состоится финал конкурса «Мисс Офис». Пожелаем Вике удачи!

Отметим, в этом году оргкомитет конкурса обработал 32 тысячи заявок на участие, провел 50 кастингов и отобрал 113 полуфиналисток.

Всех участниц ждут неплохие призы: путешествия, гаджеты, украшения с бриллиантами, дизайнерские наряды, косметика и многое другое.

КСТАТИ

Побеждать калининградским девушкам удается в конкурсах нечасто. А вот в списки главных красавиц страны они попадают регулярно. Так, летом этого года калининградка Влада Пехтерева вошла в топ-100 самых красивых женщин России по версии «MAXIM». Рейтинг составили в рамках фотоконкурса, список был опубликован на сайте журнала.