Когда вызывать врача, а когда «Скорую» при подозрении на COVID-19

Бесплатный тест на коронавирусную инфекцию обязаны сделать всем, кто находится в группе риска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последнее время специалисты минздрава Калининградской области, регионального Роспотребнадзора на разных площадках не раз объясняли, как действовать при первых признаках заболевания COVID-19. Вирус распространяется с еще большей силой, и что не может не беспокоить.

Когда вызывать «Скорую помощь»?

- На небольшое повышение температура «Скорая» не выезжает, только если она – 39-40 градусов, причем держится несколько дней.

Обращаться с подозрениями на коронавирус в поликлинику можно?

- Нужно! При небольшом повышении температуры и других симптомах COVID-19 можно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. В этом случае можно либо вызвать врача на дом, либо пойти в медучреждение. Дежурный терапевт (не обязательно, что именно ваш, участковый терапевт, которого вы очень любите и цените!) через отдельный вход поликлиники, по живой очереди примет вас, осмотрит, сделает назначение. Но при этом необязательно, что назначит тест на COVID-19.

Кому требовать тест на COVID-19?

Вот ситуация. В семье заболел мужчина, 66 лет. Три дня - температура 39. Вызвали врача из поликлиники – мазков не взяли, «Скорая» приезжала на вызов – снова никакой проверки на коронавирус. Звонили в минздрав, там ответили, что мазок берут по усмотрению врача. Где же искать помощи?

- В силу возраста заболевший, согласно требованиям санитарного законодательства, должен быть обследован на коронавирусную инфекцию, поскольку находится в группе риска. Тест ему сделать обязаны. Вызовите врача из поликлиники и обратите его внимание на то, что вашему свекру более 65 лет, - это ответ руководителя регионального Роспотребнадзора Елены Бабура.

В свою очередь в минздраве отметили, что бесплатное тестирование без предписания Роспотребнадзора проводится только при подозрении на пневмонию.

- Поэтому если дежурный врач в поликлинике у пациента выявил симптомы этого заболевания, он сразу сообщает об этом администрации поликлиники. И на забор мазка приезжает уже другой специалист этой поликлиники.

ВНИМАНИЕ!

Если вам отказывают в медицинской помощи, позвоните по телефону круглосуточной горячей линии минздрава – (4012) 676-006.

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КОНКРЕТНО

Симптомы коронавирусной инфекции

Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит, отсутствие обоняния. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

СРАВНИМ?

Чем вторая волна отличается от первой

Уже очевидно, что вторая волна коронавируса в нашей стране и в Калининградской области в частности оказалась более мощной, чем первая. С начала октября у нас заразились около полутора тысяч человек и, если динамика не изменится, в этом месяце инфицированных будет столько же, сколько было в мае и июне вместе взятых.

Кроме большего числа зараженных, вторая волна отличается от первой еще по нескольким параметрам. Так, например, выросло количество тестирований: сейчас медики берут около 2000 анализов каждые сутки против 1400 в конце мая. Число тех, кто помещен на карантин, напротив, заметно сократилось - под наблюдением сегодня остаются около 2500 человек, а в июне их иногда было до 5000.