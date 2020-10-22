Средневековые домики и куклы под кирпичными сводами: в Калининграде открыли «Город Гофмана»

Куклы, декорации и эскизы полнометражного мультфильма «Гофманиада», выпущенного студией «Союзмультфильм» два года назад, передали в дар нашему музею. Фото: Александр КАТЕРУША

Еще пару лет назад, когда Музей изобразительный искусств переехал с Московского проспекта в здание Биржи на проспект Ленинский, заговорили о подвалах уникального исторического здания. В лихую бытность «Монетного двора» цоколь Биржи выдерживал музыку, грохот каблуков и танцы у шеста – все это было. Музейщики же горели желанием вдохнуть жизнь в давно пустующие пространства. Тогда и началась большая работа по ремонту. Под «жутко красивым» декором дискотеки вдруг обнаружили старинные колонны и оригинальную кирпичную кладку, а потолок вообще представлял собой своды, словно в сказочном замке. Именно здесь, в обновленном цокольном этаже кенигсбергской Биржи открыли сразу две выставки.

Выставка разместилась одном из залов, который смотрится необычайно атмосферно благодаря кирпичным стенам и подсветке. Фото: Александр КАТЕРУША

- Этаж, который был закрыт для всех с 2009 года, открылся. Он впервые стал музейным пространством. Что мы знаем об этом месте? Замечательный кенигсбергский ресторан, потом замечательный советский ресторан. Дальше – более печальная история «Монетного двора», который оставил после себя разбитые окна, плесень, множество фанерных и гипсокартонных перегородок. А главное – из крашеного пенополистирола сталактиты, которые свисали с потолка. Этот материал был нанесен прямо на исторические стены. Мы не делали реставрацию. Мы сделали очистку помещений от всего лишнего, подключили отопление и переоборудовали системы энергоснабжения.

В одном из залов, который смотрится необычайно атмосферно благодаря кирпичным стенам и подсветке, разместилась выставка «Город Гофмана. Тайны двух миров». Это декорации и эскизы полнометражного кукольного мультфильма «Гофманиада», выпущенного студией «Союзмультфильм» два года назад и переданные в дар музею.

В торжественной церемонии принял участие режиссер и художник анимационного кино, сценарист и мультипликтор Станислав Соколов. Над проектом он работал 17 лет, вложив в него немало сил.

- Кукольный фильм так же тяжело сделать, как и рисованный- если делать его хорошо и вкладывать душу и энергию, - говорит он.

Станислав Соколов работал над проектом 17 лет. Фото: Александр КАТЕРУША

Для «Гофманиады» изготовили больше сотни кукол. Все они с характером, как живые. Некоторые существуют со своими дублями, потому что их одновременно снимали на разных площадках. Некоторые куклы появляются в кадре на несколько секунд и именно для этого их специально делали! Есть куклы, которые были задействованы в массовке.

Для «Гофманиады» изготовили больше сотни кукол. Все они с характером, как живые. Фото: Александр КАТЕРУША

Художники уделяли большое внимание деталям. В кукольных интерьерах на столах – подсвечники, на стенах развешены картины. Тут же стоит рояль, диванчики, стульчики. А на полу разбросаны игрушки. И все крохотное, миниатюрное, но совсем как настоящее.

В улицах, мостах и средневековых домиках угадывается, конечно, Кенигсберг. Да и река в одной из декораций – это с большой долей вероятности Прегель.

Если приглядеться, в кукольных домиках можно узнать здания Кенигсберга. Фото: Александр КАТЕРУША

Губернатор Антон Алиханов, который побывал на церемонии, отметил значимость открытия «Города Гофмана» именно в Музее изобразительных искусств.

- Выбор этого места естественен для такой выставки. Гофман для нас не просто земляк, но и часть русской культуры, потому что с его именем связана и музыка Петра Ильича Чайковского, и балеты, и многие другие произведения искусства. Это часть мировой культуры, шедевры мирового уровня, в том числе и «Гофманиада» Станислава Соколова, - сказал он.

Во втором зале – Белом – разместилась постоянная экспозиция «Калининград-Кенигсберг: мост над временем». Прежде она располагалась на втором этаже Музея, а сейчас благодаря переезду площадь выставки увеличилась на полторы сотни квадратных метров, что позволило объединить экспонаты в одном просторном зале.

Кстати, губернатор отметил, что расширение Музея и появление новых экспозиций – это важный аспект в работе правительства с культурным наследием региона.

- Очень рад, что наш Музей изобразительных искусств может развиваться, расширяет свои возможности и возможности своих залов. Сейчас идет проектирование реконструкции этого здания. И мы очень надеемся, что в начале следующего года у нас будет готова проектно-сметная документация и мы либо самостоятельно, либо при поддержке Федерального министерства культуры начнем выделять средства для реконструкции, новых залов и их оснащения. Мы планируем, в том числе, обновить фасад дворца Музея, сохранив его в историческом виде, - сказал глава региона.

Между тем, в освободившемся зале на втором этаже в первых числах ноября откроется Международный фестиваль иллюстрации и книжной графики, который тесно связан с гофманиадой. Мероприятие для Калининграда станет регулярным.

Вообще, приятно, что имя знаменитого уроженца Кенигсберга, сказочника-Гофмана звучит в нашем городе все чаще. Отмечают это и читатели в социальных сетях, где уже появилось предложение назвать в Калининграде улицу именем Гофмана. Ну и или вернуть улице Краснооктябрьской исторического название, в честь Гофмана. А что вы думаете?