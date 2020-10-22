Глава Калининграда уходит в отставку по собственному желанию

Алексей Силанов Фото: Александр Подгорчук

В пятницу, 23 октября, состоится внеочередное заседание городского совета депутатов Калининграда. Как стало известно «Комсомолке», на нем будет рассмотрен вопрос о назначении Елены Дятловой исполняющей обязанности главы администрации областного центра.

Анонс заседания уже опубликован на сайте горсовета, при этом, повестки заседания до сих пор нет.

Источник в мэрии сообщил, что глава города Алексей Силанов уже написал заявление об увольнении по собственному желанию «в связи с изменениями в Устав города».

Напомним, во вторник, 20 октября, горсовет Калининграда утвердил изменения в Устав города, которые меняют систему управления областным центром. Согласно им, глава областного центра будет избираться из числа депутатов городского совета, а глава администрации назначаться по результатам конкурса.

Алексей Силанов был назначен главой Калининграда по результатам конкурса в апреле 2018 года и исполнял обязанности главы города и главы администрации.

Елену Дятлову назначили первым заместителем главы администрации на прошлой неделе, ранее она возглавляла областное министерство развития инфраструктуры.