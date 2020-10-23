Эксперт по «делу врачей»: Магний в организм ребенка попал при жизни, смерть наступила через несколько минут

Эксперты представили свое заключение о возможных причинах смерти новорожденного в роддоме №4. Фото: Александр Подгорчук

В четверг, 22 октября, в Калининградском областном суде продолжилось слушание «дела врачей». Заседания прошло без участия присяжных, поскольку решались процессуальный вопрос. В этот день допрашивали экспертов, которые проводили экспертизы на этапе следствия.

Напомним, экс-руководителя роддома № 4 Елену Белую и врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элину Сушкевич обвиняют в умышленном убийстве ребенка. Гособвинение, основываясь, в частности, на показаниях сотрудников роддома № 4, отстаивает версию, что именно Элина Сушкевич по настоянию Елены Белой ввела через пупочный катетер ребенку сульфат магний, в результате чего он умер.

Белая и Сушкевич представили совершенно другие обстоятельства смерти ребенка. В суде обвиняемые заявили, что в момент остановки сердца у ребенка Сушкевич поручила заведующей отделения новорожденных роддома № 4 Косаревой ввести адреналин. При этом и Белая, и Сушкевич выразили неуверенность, что коллега воспользовалась именно этим препаратом.

О ЧЕМ ЗАЯВИЛИ ЭКСПЕРТЫ

Судмэдэксперт Андрей Филатов (Санкт-Петербург) заявил, что магний в большой концентрации попал в организм ребенка, когда он был жив.

- В крови была запредельная концентрация ионов магния, - рассказал эксперт. - Магний, принесенный в организм, попал в него прижизненно, смерть наступила в течение нескольких минут после этого.

Концентрация магния в крови умершего ребенка составляла 4 500 мг/кг, и такой уровень магния считается запредельным. Эксперт считает, что описание смерти ребенка в показаниях свидетеля обвинения Татьяны Косаревой соответствуют отравлению сульфатом магния.

Эксперт заявил что, согласно результатам анализа капиллярной крови, которую брали у ребенка в 10 часов 26 минут, он «не собирался умирать».

Судмедэксперт Юрий Зорин (Москва) сообщил во время заседания, что для анализа ему представили образцы органов умершего ребенка в замороженном виде, они были пригодны для исследования.

- Это не входит в мою компетенцию, когда они были отобраны. Самое главное, что они были пригодны для исследования. Для анализа мне достаточно одной десятой грамма, - отметил Зорин.

Судья Сергей Капранов отклонил вопрос адвоката Михаила Захарова. Защитник хотел уточнить, при каких обстоятельствах следователь доставлял на экспертизу образцы тканей. Ранее адвокат заявлял журналистам, что транспортировка тканей из Калининграда в Москву проводилась с нарушениями.

Также судья не принял вопрос от адвоката Камиля Бабасова: на каком основании эксперт Зорин в своем исследовании вышел за рамки поставленного вопроса, и начал изучать наличие магния, поскольку в перечне тяжелых металлов этого элемента нет? В вопросе следствия для эксперта стоял вопрос о наличии в тканях тяжелых металлов.

ПОЗИЦИЯ ЗАЩИТЫ

Председательствующий отказал в ходатайстве защиты в привлечении доктора наук Дмитрия Дегтярева к допросу членов комиссии, которая готовила судебно-медицинскую экспертизу по делу калининградских врачей.

- Мы ходатайствовали о привлечении главного внештатного неонатолога Центрального Федерального округа, доктора наук Дмитрия Дегтярева к допросу экспертов, - пояснил после заседания «Комсомолке» адвокат Камиль Бабасов. – Мы считаем, что Дегтярев может грамотно сформулировать вопросы, касающиеся выводов комиссии - в отличие от нас, адвокатов, у которых нет медицинского образования. Нам суд отказал. Вы же помните, как суд попенял нам, когда мы хотели ввести в процесс неонатолога Николая Володина. Одна из тогдашних причин отказа – выступление Володина в СМИ, то есть по оценке судьи, Володин – лицо заинтересованное. А на этот раз суд посчитал, что просто нет необходимости слушать Дегтярева. На что мы заявили возражение, попросили внести это в протокол заседания, поскольку нарушается право на защиту.

- Что касается заявления Филатова о том, что ребенок умер от гипермагнезии, то есть избыточности магния в крови, - продолжает адвокат. – Возникает вопрос: «Вы кровь умершего ребенка исследовали?». Эксперт говорит, что нет, на исследование были предоставлены образцы органов. Мы спрашиваем: «Как установили избыточность мания в крови?». И на это эксперт говорит, что существует простая химическая формула, которую можно использовать для перерасчета содержания магния в органах на содержания магния в крови. Такой формулы не существует!

ЕЩЕ ОДИН ОТКАЗ

На одном из недавних заседаний суд удовлетворил ходатайство гособвинения о назначении комьютерно-технической экспертизы, которая должна восстановить переписку Элины Сушкевис с заведующей отделения реанимации Регионального перинатального центра Екатериной Бабян (врачи подтверждают, что переписывались утром 6 ноября 2018 года в мессенджере «Вайбер», но Сушкевич удалила переписку). Суд считает важным узнать, какие данные о ребенке Сушкевич отправляла Бабаян.

Сторона защиты просила суд заслушать врача-неонатолога, реаниматолога Владислава Городецкого (Санкт-Петербург), с которым Элина Сушкевич, находясь 6 ноября 2018 года в роддоме № 4, также переписывалась по вопросам состояния ребенка и оказываемой помощи. Но и по этому заявлению суд навстречу адвокатам не пошел.

В пятницу, 23 октября, слушания продолжатся. Присяжных будут знакомить с результатами экспертиз, имеющихся в материалах уголовного дела.