Как полвека назад началась история «юбилейных» калининградцев

1977 год. Юра Любезников и Оля Грицененко в первом классе. Фото: Архив автора

ОЛЯ + ЮРА = 300 ТЫСЯЧ

Сегодня Калининград стремится достичь официальной численности населения 500 тысяч человек. И звучит красиво, и денег от государства города-полумиллионники получают на свое развитие больше. А 50 лет назад Калининград добрался до 300-тысячной отметки. И такое событие впервые было решено обставить торжественно.

В те времена в нашей стране существовала своеобразная мода. Когда население крупного города достигало очередного «круглого» числа, устраивалось торжество. Причем непременно должен был быть конкретный виновник торжества – «юбилейный» малыш.

Установить однозначно, кто именно «юбиляр», едва ли возможно. Потому их выбирали – из тех, кто родился в примерный временной период, указанный статистиками. И тут уж в каждом городе шли своим путем. Так, многие наверняка помнят рассказ Сергея Довлатова о том, как в 1975-м Таллин «дорос» до 400 тысяч и тамошние власти захотели не только «назначить юбиляром» конкретного младенца, но и еще чтобы родители назвали его Лембитом (народный герой Эстонии). И смех и грех, короче.

Во время церемонии поздравления 300-тысячных калининградцев в Доме счастья. Слева на руках у мамы – Оля Грицененко, справа – Юра Любезников. Фото: Архив автора

В Калининграде обошлось без перебора. Оповещая об историческом событии в жизни города, общественности сообщили, что, мол, все сделано по науке. При этом не вдавались в детали, как именно, заметили только, что «работникам статистического управления было нелегко определить, кто и когда станет 300-тысячным гражданином нашего города». А таковых в итоге оказалось даже двое – мальчик и девочка, увидевшие свет практически в одну и ту же секунду 23 октября 1970-го. Юра родился в семье Татьяны и Виктора Любезниковых. Папа – рыбак, мама тогда была студенткой физико-математического факультета Калининградского государственного университета. Родители Оли – Иван и Альбина Грицененко. Он работал в филиале ЦНИИ Буммаш, она – на опытном заводе бумагоделательного оборудования.

Чествование «юбиляров» состоялось в Доме счастья (этот предшественник сегодняшнего Дворца бракосочетаний в 1965-1985 годах располагался в двухэтажном особняке на улице Нахимова). Все прошло торжественно, красиво, тепло. Родителей поздравили, а малышам пожелали счастья, ведь «они вступили в жизнь, им продолжать биографию Калининграда, построенного руками их дедов и отцов».

В 1978-м «300-тысячники» пошли в школу. Причем в одну и ту же – № 21. А там еще и в один класс попали – в 1-й «А». Как дальше сложилась судьба наших первых «юбиляров»? Что сталось с Юрием Любезниковым, выяснить не удалось (может, кто-то из читателей в курсе?). А вот Ольга Грицененко и сегодня живет-работает в родном городе.

– Та давняя «юбилейная» история на жизни нашей семьи никак не сказалась, поздравили и забыли, – сказала она. – А про Юру Любезникова, к сожалению, тоже ничего не знаю…

Что сталось с Юрием Любезниковым, выяснить не удалось. А вот Ольга Грицененко и сегодня живет-работает в родном городе.

ЮБИЛЕЙ БЕЗ ЮБИЛЯРОВ

Полвека назад преодоление 300-тысячного рубежа вызвало большой интерес у горожан. Его называли вехой в истории Калининграда, говорили, что это наглядное подтверждение того, что город развивается, растет. И гадали: интересно, когда же он «дорастет» до 400 тысяч? В 1975-м? Или в 1980-м, когда будем жить уже при коммунизме?

Но очередной юбилей случился лишь в январе 1988-го. К слову, в городском отделе статистики надеялись, что численность населения Калининграда достигнет 400 тысяч в декабре 1987-го. Хотели порадовать земляков, «положив под елочку» необычный подарок. Но электронно-вычислительные машины, беспристрастно всех посчитав накануне Нового года, доложили: в областном центре проживают 399975 человек.

Впрочем, то, что событие «опоздало к дате», не сделало его менее значимым для горожан.

Правда, конкретных «юбиляров» выбирать тогда не стали. На дворе стояла Перестройка, и подобные «назначения» стали казаться не соответствующими духу времени.

ПОЗДРАВИЛ ЛИЧНО ПРЕЗИДЕНТ

Но потом времена опять изменились. А вместе с ними – и масштабы. И 31 октября 2011-го у нас на свет появился уже… 7-миллиардный житель Земли!

Дело было в перинатальном центре. В 00.02 по калининградскому времени здесь родился мальчик. Николаев Петр Алексеевич. Впрочем, так солидно его тогда никто не звал. И для счастливых родителей, и для всех вокруг он был просто Петя.

7-миллиардный житель Земли Петя Николаев с мамой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У матери новорожденного, Елены, это был уже третий ребенок. Как она потом рассказала, 7-летний Илья и 5-летняя Марина давно просили у мамы и папы братика. И вдруг оказалось, что она родила не только братика, но и «историческую личность».

Конечно, точно узнать, кто именно стал «миллиардером», тоже было невозможно. Однако в ООН решили официально выбрать символического «юбилейного» ребенка, отметив тем самым переход 7-миллиардного рубежа. По данным демографических прогнозов, такой численности население Земли достигло под занавес октября 2011-го. А «юбиляром» ООН решило считать того, кто первым родится в Калининграде в ночь с 30-го на 31-е.

И первым оказался Петя Николаев.

- В его лице мы хотим поздравить всех детей, которые в этот день родились в России, – сказал советник Фонда ООН в области народонаселения Александр Мордовин, вручая Петиной маме памятный сертификат «Рожден в День семи миллиардов».

От правительства области семья получила стиральную машину и сертификат на получение регионального материнского капитала в размере 100 тысяч рублей. А от областного управления ГИБДД – детское кресло в автомобиль.

Так совпало, что уже 2 ноября 2011-го регион посетил с рабочей поездкой Владимир Путин (тогда – премьер-министр). У него была большая плотная программа. Тем не менее из аэропорта он первым делом направился в перинатальный центр. Путин вручил маме «юбиляра» Пети сертификат на улучшение жилищных условий. Благодаря этому семья смогла обменять свою «двушку» на четырехкомнатную квартиру.

А еще 7-миллиардного жителя Земли поздравили… африканские фермеры. Целая тонна апельсинов – такой подарок преподнесла Ассоциация производителей цитрусовых Южной Африки в России. К апельсинам прилагалось письмо: «Жители Страны радуги желают тебе счастья, крепкого здоровья, радости и благополучия! Мы хотим, чтобы это письмо напоминало о том, что известие о твоем рождении принесло радость людям во всем мире!»

А потом настали будни. И, увы, история, начавшаяся как добрая сказка, имела печальное продолжение. Уже вскоре выяснилось: у мамы «юбилейного» малыша – тяжелый недуг. Она мужественно боролась за жизнь. Однако болезнь оказалась сильнее. И в 2016-м Елена скончалась.

МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН

А в 2018 году у нас случился новый знаковый юбилей. Численность населения области впервые в ее истории пересекла отметку в миллион.

Миллионным жителем объявили Киру Егорцеву из Гусева, родившуюся 18 сентября 2018-го. Почему именно она оказалась «юбилейной», объяснять не стали. А поздравил семью лично глава региона Антон Алиханов.

В декабре 2018-го губернатор Антон Алиханов лично поздравил семью Егорцевых из Гусева, где появился на свет миллионный житель области. Фото: Эдуард Молчанов

Кира – третий ребенок в семье. Вместе с ней родился брат Макар. А еще у двойняшек есть 6-летний брат Семен. Их мама работала инженером на ТЭЦ, папа – служил по контракту. Губернатор вручил родителям ключи от последней модели корейского внедорожника, произведенного в области, и сертификат на областной материнский (семейный) капитал в 100 тысяч рублей. Местная администрация подарила набор автокресел.

- Калининградская область наконец перешагнула заветный рубеж в миллион жителей, – сказал тогда Антон Алиханов. – Счастливчиками стали двойняшки из Гусева, а это значит, что восток региона живет, развивается. Уверен, демография будет расти и дальше.

Простые калининградцы тоже радовались за семью из Гусева. Не только детишки славные родились, но и столько бонусов нежданно привалило. Тем не менее многие считают, что честнее было бы назвать миллионным жителем кого-то из переселенцев. Потому что, как и ранее, именно они обеспечивают рост населения области. А вот естественный прирост хромает: число умерших превышает число родившихся.

Получается, в нашей области до того хорошо жить, что к нам массово переселяются из других регионов и стран. Но «коренные калининградцы» при этом упорно не желают «плодиться и размножаться». Парадокс? Или закономерное следствие той самой хорошей жизни?