Виктор Порембский: Балансировка бюджета в этом году была сверхсложной

Виктор Порембский. Фото: Правительство Калининградской области

Правительство Калининградской области сформировало и направило в областную Думу проект регионального бюджета на 2021-23 годы. Сейчас проект обсуждают на заседаниях комитетов, 3 ноября пройдут традиционные публичные слушания, а 5 ноября депутаты рассмотрят документ в первом чтении.

Планируется, что в следующем году доходы областного бюджета составят 119,3 млрд рублей, расходы – 123,5 миллиарда, соответственно дефицит 4,2 млрд рублей. Дефицит планируется покрыть сформированным в текущем году резервом остатков на счете, а также привлечением заимствований. Если сравнивать новые параметры с бюджетом 2019 года, мы увидим рост и по доходам, и по расходам: соответственно на 3 и на 6 млрд рублей. А вот дефицит будет больше почти на 3 миллиарда. Когда в 2018 году формировали бюджет на 2019-21 годы планировали на 2020-21 годы бездефицитный бюджет. Однако пока, по всей видимости, не получится – уж слишком тяжелым выдался этот год и планирование на следующий год не легче.

О нюансах подготовки проекта бюджета мы поговорили с министром финансов Калининградской области Виктором Порембским.

Жесткие ограничения

- Виктор Ярославович, в этом году бюджет готовился в напряженной обстановке. Пандемия коронавируса, «яма» в экономическом развитии... Расскажите об этом.

- Действительно, эта ситуация в значительной степени на нас повлияла. Балансировка проекта бюджета в этом году была сверхсложной. Мы и без того каждый год находимся в рамках жестких бюджетных ограничений, а в этом году - особенно. В первую очередь это было связано с ограничением экономической деятельности, снижением доходов в текущем году и увеличением расходов по ряду направлений. Мы фиксируем снижение доходов относительно плановых показателей, видим потерю темпа по налоговым и неналоговым доходам. При этом, обратите внимание, у нас основа балансировки бюджета – это налоговые доходы.

- Почему именно они?

- Потому что у нашего бюджета незначительная дотационность. Объясню. Если взять структуру доходов бюджета, то у нас она выглядит в пропорции 65 на 35, где 65 – это целевые трансферты из федерального бюджета, а 35 – это налоговые и неналоговые доходы. Такая структура сформировалась в последние четыре года и связана с субсидиями на поддержку рынка труда (которые мы получаем в качестве компенсации отмененных таможенных преференций для резидентов особой экономической зоны – Ред.). Если исключить эти субсидии, которые в следующем году составят 55,2 млрд рублей, то структура у нас противоположная: 65 – это налоговые и неналоговые доходы, 35 – трансферты. А в структуре трансфертов самая большая доля у субсидий в рамках федеральных программ за счет которых софинансируются расходные обязательства Калининградской области. Затем, порядка 4 миллиардов, – субвенции (это федерация обеспечивает полномочия, которые передала субъекту) и небольшую часть составляют дотации. На следующий год их параметр окончательно неизвестен, но мы ориентируемся на 3,4 млрд рублей. В любом случае мы мало зависим от дотаций, хотя, конечно, сумма внушительная - 3 млрд рублей, - но есть субъекты, где дотации и 60, и 70%. Мы же в своих балансах в первую очередь зависим от того, как в бюджет платят налоги. Поэтому именно они - основа.

- Понятно. Так что не так с налогами в этом году? Я, конечно, догадываюсь, но если подробнее.

- В этом году вместе с ограничениями экономической деятельности из-за пандемии коронавирусной инфекции и переносом на более поздние периоды налоговых платежей мы получили как результат снижение доходов. В апреле бюджет недополучил относительно плана более 10%. Далее ситуация несколько выправилась и сейчас мы хоть и отстаем от плана, но имеем положительную динамику относительно прошлого года – порядка 4,5%. Мы выпали из тренда высокого роста.

- Но рост в 4,5% - это же хорошо! Плюс по налогам – это совсем неплохо, учитывая какой кошмар творится вокруг.

- Действительно, это хороший результат. И в значительной степени это результат того, что мы поддерживали предпринимателей и экономику в текущем году и в предыдущие годы. Но при этом в плане-то мы имеем 8%! Разница в два раза.

- Обидно. Но мне все равно непонятно, откуда там плюс по налоговым доходам, если экономика в кризисе?

- Я бы назвал это более корректно – экономические трудности, связанные с ограничениями. Еще раз повторюсь, относительно провала в апреле и мае (когда бушевала первая волна COVID-19 – Ред.). Сейчас мы постепенно восстанавливаемся, но пока не достигли плана и скорее всего не достигнем. В любом случае текущая ситуация значительно лучше, чем мы оценивали ее еще пару месяцев назад и, тем более, лучше оценки апреля и мая.

- То есть экономика восстанавливается, все более-менее нормально?

- Восстанавливается, но, безусловно, события апреля-мая повлияли на прогноз и оценку бюджета на трехлетний период 2021-23 годов. И относительно тех показателей, которые сформировали в предыдущем бюджетном цикле, мы потеряли порядка полумиллиарда рублей по налоговым доходам. Если характеризовать проект бюджета, то мы говорим, что в трехлетнем горизонте мы выходим на тренды по росту предыдущего бюджетного цикла.

- Иными словами, возвращаемся на уровень бюджета 2019 года?

- В значительной степени да. Формируя бюджет, мы всегда планируем развитие. Оцениваем риски, но ориентируемся на развитие. По прогнозу рост по налоговым и неналоговым доходам у нас составляет 10,5% в 2021 году, 6% в 2022 году и 6% в 2023-м. При этом соотношение налоговых доходов с валовым региональным продуктом выше, чем в предыдущие пять лет и несколько выше, чем оценка текущего года – более 11% по консолидированному бюджету.

- На что вы опирались, когда планировали 10-процентный рост в следующем году и на 6 процентов дальше?

- Мы ориентировались на рост экономики, развитие налогооблагаемой базы. Увеличиваются нормативы отчислений по акцизам на нефтепродукты в областной бюджет, рассчитываем и на снижение теневого сектора экономики. Отчасти есть фактор заниженной базы, которую мы имеем в результате провала текущего года. Если не будет никаких экономических стрессов в следующем году, то все восстановится, и мы выйдем на 10 процентов роста.

А что с дефицитом?

- Как прокомментируете дефицит бюджета, который в следующем году превысит 4 млрд рублей?

- Важно понимать, что существенные ограничения связаны с регулированием уровня государственного долга и коммерческих заимствований. Мы связаны Бюджетным кодексом, но еще больше мы связаны соглашениями о реструктуризации бюджетных кредитов с Минфином России, и в рамках этих соглашений у нас есть более жесткие ограничения. Последние два года благодаря хорошей доходной базе и тому, что взвешенно подходили к расходным обязательствам мы опережающими темпами снижали государственный долг и коммерческие заимствования. Однако в этом году с учетом ситуации с пандемией Минфин разрешил субъектам занимать больше, чем ограничения по соглашениям. Естественно, мы эти возможности используем.

В итоге мы оцениваем, что государственный долг вырастет, но останется в пределах, определенных соглашением с Минфином. В 2021-м мы сможем занимать чуть более 2 млрд рублей. Но надо понимать, что долг бесконечно увеличивать нельзя. И в последующие годы уровень заимствований снижаем.

- Насколько вообще оправдан дефицит? Хорошо же вообще жить без долгов.

- В определенный период занимать – это оправданно, особенно, если мы занимаем на развитие. Но постоянно жить в долг, наращивать долг нельзя. Это угроза бюджетной устойчивости.

На что пойдут деньги в следующем году. Фото: Правительство Калининградской области

Полномочия областного бюджета

- Ситуация с доходами, государственный долг. С какими еще ограничениями вы столкнулись при балансировке бюджета?

- Действительно, есть третье ограничение – это расходные обязательства, то есть необходимый объем бюджетного финансирования с учетом наших полномочий.

- Догадываюсь, их немало.

- Совершенно верно. Мы финансируем систему здравоохранения в той части, которая не входит в систему ОМС – это капитальные вложения, ремонты учреждений, закупка дорогостоящего оборудования, обеспечение лекарствами больных с редкими заболеваниями и другие. Помимо этого наша ответственность - взносы на медстрахование за неработающее население. Следующая большая сфера – это образование. Помимо финансирования образовательного процесса на всех уровнях кроме высшего строим детские сады, школы, развиваем сферу дополнительного образования. Кроме того, наши полномочия – социальная поддержка населения. Из бюджета выделяются средства на доплаты к пенсии, это тоже региональные расходы, которые субсидируются из федерального бюджета. Нельзя не сказать и о значительных расходах на социальные выплаты ветеранам, семьям с детьми и другим категориям. Наши полномочия – это и услуги в сфере культуры, физкультуры и спорта, развитие этих сфер. Значительные расходы в обеспечении жильем, поддержка ипотеки, благоустройство, поддержка ЖКХ, субсидии по тарифному регулированию, содержание и развитие инфраструктуры, субсидирование пригородных железнодорожных перевозок. В этом году областной бюджет полностью взял на себя финансирование многофункциональных центров. И это далеко не весь список.

Значительное финансирование получают и программы развития, меры по поддержке экономики. Традиционное субсидирование сельскохозяйственного производства, поддержка малого и среднего предпринимательства, льготное кредитование производственных предприятий и по программе развития восточной части области. Предусмотрены в проекте бюджета новые направления - частичное возмещение расходов инвесторов по созданию туристической инфраструктуры.

На что пойдут деньги

- Прокомментируйте структуру расходов бюджета следующего года. Как она изменилась?

- Объем расходов вырос, а структура принципиально не изменилась в силу распределения полномочий и наших приоритетов. Можно говорить об увеличении обязательств по различным статьям, при этом все прошлые обязательства бюджета сохраняются. Бюджет по-прежнему остается социально ориентированным. У нас сохраняются все социальные программы прошлых лет - и те, где предусмотрено софинансирование из федерального бюджета, и, собственно, областные. В частности, мы продолжаем поддерживать малообеспеченные семьи, например, софинансируем выплаты а детей от трех до семи лет, обеспечиваем бесплатное питание школьников с 1-го по 4-й класс включительно – это новая расходная статья этого года. Школьники из малообеспеченных семей с 5-го по 11 класс также получают бесплатное питание. В целом расходы на социальную поддержку семей с детьми вырастут в следующем году на 20%. Почти на 7% увеличилась главная статья расходов – финансовое обеспечение государственных услуг, основную ее долю составляет заработная плата работников бюджетной сферы.

- Программа региональной льготной ипотеки сохраняется?

- Да, причем как для сотрудников бюджетных предприятий, так и для молодых семей. Кроме того, на приобретение жилья для медицинских работников предусмотрено целенаправленно 30 млн рублей. Это является частью программы по привлечению специалистов в систему здравоохранения. На следующий год мы запланировали на эти цели более 200 млн рублей. Сюда входит обеспечение медиков жильем, стипендии и оплата обучения, софинансирование программы «Земский доктор» и так далее. Это приносит свои плоды: количество врачей, а также работников среднего и младшего медперсонала в области увеличивается.

- Какие еще приоритеты?

- Конечно, благоустройство. Продолжится финансирование хорошо зарекомендовавшей себя Программы конкретных дел в муниципалитетах Калининградской области, обустройство дворовых территорий и так далее. На это запланировано почти 900 млн рублей. Отдельный важный пункт – это расходы на инфраструктуру: прокладка газопроводов, строительство очистных сооружений, ремонт дорог. В грядущей бюджетной трехлетке продолжится реализация программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), финансирование которой увеличится. Если в следующем году на БКАД будет выделено 2,8 млрд рублей, то в 2022 – 3,1 миллиарда, в 2023 – 4,2 миллиарда. Всего капитальные вложения в инфраструктуру составят в следующем году 12 млрд рублей из собственных средств и субсидий из федерального бюджета.

. Фото: Правительство Калининградской области

Большие стройки

- Несколько слов о крупных проектах. Продолжится строительство Северного обхода. До какого участка доведут магистраль?

- Сейчас работы идут на участке от пересечения Приморского кольца и улицы Александра Невского до Советского проспекта. Вообще надо сказать, что это самый крупный объект капитальных вложений проекта областного бюджета – на три года 6 млрд рублей. А общая его стоимость 12 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей – финансирование текущего года и 3 млрд рублей – за пределами плановой трехлетки. И уже готова документация до пересечения с Балтийским шоссе, возле поселка Александра Космодемьянского.

- Онкологический центр в поселке Родники обещали открыть в 2022 году. Построят?

- Безусловно, построят. На 2021-2022 годы на строительство центра будет направлено более 1,8 млрд рублей.

- Еще один крупный проект - мост через залив, который должен соединить Северный и Южный обходы Калининграда. Его, насколько известно, собираются строить с помощью концессии. Этот проект в силе?

- Да, в следующем году на этот проект будет выделено 500 млн рублей в рамках концессионного соглашения.

- Как будем поддерживать экономику?

- Продолжится финансирование развития инфраструктуры индустриальных парков – под Черняховском и Храброво. Новые промышленные предприятия там уже строятся. В частности, недавно было подписано соглашение о сотрудничестве с группой компаний «Хевел», которая вложит 15-20 млрд рублей в строительство заводов по производству кремниевых пластин и солнечных батарей на этих промышленных площадках. Предусмотрено субсидирование создания дополнительной инфраструктуры под эти производства. Кроме того, продолжим капитализацию регионального Фонда развития промышленности, на грядущую трехлетку запланировано 600 млн рублей. Увеличатся объемы финансирования программы «Восток», призванной ускорить экономическое развитие восточных муниципалитетов Калининградской области: в 2021-23 годах на программу будет выделено 440 млн рублей. Появятся и новые статьи расходов. Например, 150 млн рублей будет выделено на льготное кредитование и другие меры поддержки предпринимателей, которые возьмут в аренду объекты культурного наследия. Экономика – это и рабочие места, и доходы бюджетов.