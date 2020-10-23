Автомошенника нашли в Польше и доставили в Калининград

Злоумышленник скрывался в Польше, но был экстрадирован в Россию. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградскую область доставлен Иван Кошелев – в регион он прибыл в сопровождении сотрудников ФСИН. Гражданин, обвиняемый в мошенничестве, был ранее экстрадирован в Россию из Польши для приведения в исполнение приговора.

Артемовским городским судом Приморского края Иван Кошелев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Судом заочно ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2018 году Иван Кошелев ввел в заблуждение потерпевшего, пообещав ему с покупкой и доставкой с территории Германии транспортного средства. По прилету в аэропорт города Владивостока он получил от счастливого владельца авто более 2 миллионов рублей. Однако, своего автомобиля мужчина так и не увидел. Взятые на себя обязательства Кошылев не исполнил, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Поскольку злоумышленник скрылся от правоохранительных органов, его объявили в международный розыск.

В феврале 2020 года спецслужбы установили, что мошенник находится на территории Польши. После этого Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о выдаче осужденного, который был удовлетворен.

Ивана Кошелева экстрадировали в Россию по требованию Генпрокуратуры.