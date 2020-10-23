«Обсудим объекты, которые требуют реновации»: Андрей Кропоткин рассказал, чем займется на посту главы Калининграда

Андрей Кропоткин и его заместитель Андрей Шумилин. Фото: Иван МАРКОВ

Утром в пятницу, 23 октября, Андрей Кропоткин впервые пообщался с журналистами в качестве главы Калининграда.

- Это был личный выбор Алексея Николаевича, - сообщил он о сложении полномочий с Силанова. – Он лично пришел и сказал, что принял такое решение. Я спросил: «По каким причинам?», а он сказал, что по причине изменения схемы управления, что это его личный выбор и решение.

- Вам неизвестно, консультировался ли он с губернатором? – поинтересовались журналисты.

- Нет, конечно, это вам надо у него спросить, - ответил Кропоткин.

Надо сказать, что теперь уже бывший мэр Алексей Силанов сразу после заседании горсовета проскользнул к выходу мимо журналистов и на просьбы о комментариях только махнул рукой.

- А когда вы решили, что согласитесь на должность главы городского округа? – продолжили расспросы Кропоткина журналисты.

- Мне кажется, это само собой разумеющееся, потому что я являюсь председателем городского совета, выбранного до 2021 года, и остался год работы. На самом деле, в объеме работы я не вижу для себя ничего нового. Для меня это просто продолжение той работы, которой я занимаюсь, - после некоторых раздумий ответил глава.

Выбор в пользу Андрея Шумилина как своего заместителя Кропоткин также объяснил просто – «это разумно и эффективно».

- Он каждый день ходит на работу как минимум, - добавил Кропоткин.

Новый мэр также заявил, что не считает пятничное заседание горсовета каким-то беспрецедентным.

- Изменения уже были приняты до этого, поэтому сегодня никаких изменений не было. У нас была просто констатация факта, и мы работали по уставу, - пожал плечами Кропоткин.

- То есть, горсовет сегодня формально назначил людей на новую принятую систему? – изумились журналисты.

- Я бы не сказал, что формально, потому что формально – это дома на кухне, а тут было тайное голосование, - немного разозлился мэр. - Если вы считаете, что это формально – это ваше личное субъективное мнение.

Что касается функционала главы города, то, по словам Кропоткина, он в соответствии с новой схемой будет отвечать за представительные функции.

- Во-первых, глава города является высшим должностным лицом Калининграда, глава администрации у нас будет заниматься всеми хозяйственными вопросами, как сити-менеджер, - пояснил он. – Это для нас схема не новая. В 21 муниципалитете Калининградской области эта схема работает. На данный момент времени она более-менее эффективна и подходит для работы на территории региона.

Кропоткин предположил, что на следующий депутатский срок он баллотироваться не будет:

- Как и любому человеку, как мне кажется, мне нужно стремиться получать новые знания. Я здесь уже пятнадцатый год, поэтому для себя я понимаю – это немаленький срок. Период жизненной активности не такой большой, поэтому я очень серьезно думаю, продолжать ли мне работу депутатом городского совета в будущем или нет. На 95% я склоняюсь, что нет. А там в течение года, может быть, что-то изменится. Но сегодня у меня есть серьезные задачи по управлению городом. Вы увидите различные концепции развития. Самое главное – сделать так, чтобы за этот год люди почувствовали улучшение в благоустройстве города и в тех местах, где они проживают. Это самая важная сегодня задача.

- И с чего начнете?

- Первое – это бюджет города. Сейчас адресная программа будет, и будем обсуждать со всеми депутатами, с администрацией города Калининграда те места и объекты, которые требуют в первую очередь реновации, благоустройства и еще чего-то. У нас есть определенные полномочия, и в рамках этих полномочий мы работаем. Также не забывайте, что следующий год – это у нас год 75-летия и Калининграда, и Калининградской области. Я очень хочу, чтобы этот год остался в памяти у всех наших горожан. Сквер первых переселенцев готовим, хочется, чтобы он был подарком калининградцам.

Продолжая тему о своем будущем через год, Кропоткин заявил, что пока ему никаких предложений не поступало. Приход же Елены Дятловой на пост первого зама главы он не назвал «заранее спланированным».

- Абсолютно нет, это все надумано, - заявил глава города. – Приход Елены Ивановны, как я считаю, - это усиление, потому что она профессионал в инфраструктуре. Это то, что сегодня требуется, и всегда требовалось для развития города.

Напоследок Кропоткин заявил, что время противостояния мэра Калининграда и губернатора ушло.

- Когда вертикаль плохо работает, и нет взаимосвязи между органами внутри региона, то есть с местным самоуправлением, тогда страдают в первую очередь жители, страдает развитие той или иной территории. К сожалению, было деление на «свой-чужой», и можно было сделать больше. Я считаю, что сегодня ситуация такая, что помощь губернатора Антона Андреевича Алиханова городу сегодня действительно очень большая, и все мы это видим. К сожалению, не всегда и не вовсе времена такая помощь ранее была, и за счет этого был диссонанс в управлении. Сегодня этого диссонанса я не вижу. Сегодня все работают в единой большой команде, как и должно быть. Выиграют только жители города, - заключил новый градоначальник.