В Калининграде ужесточаются ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19

В области нельзя проводить банкеты, свадьбы, корпоративы Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом – 106 случаев за сутки. Власти отреагировали на это ужесточением ранее введенных ограничений.

Так, принято решение продлить запрет на проведение массовых мероприятий. До 1 декабря нельзя проводить банкеты, свадьбы, корпоративы в предприятиях общественного питания, гостиничных, развлекательных, туристических комплексах. Также отменяется проведение государственной регистрации заключения браков в торжественной обстановке

Во-вторых, остаются в действии ограничения деятельности ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе в гостиницах, гостиничных, развлекательных, туристических комплексах.

Также продлевается запрет на проведение деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных мероприятий. Исключение составляют матчи «Балтики» и волейбольного клуба «Локомотив».

При этом, в области разрешена работа театров, филармоний, концертных залов, в которых для зрителей предоставляются только сидячие места и при 50-процентном заполнении. Что касается кинотеатров в торговых центров, они по-прежнему не будут работать в выходные дни.