Погода на неделю в Калининграде: 5 дней дождей, туманы и растущее давление

. Фото: Александр Подгорчук

В минувшее воскресенье воздух в нашем городе прогрелся до +17,4 градуса - до суточного рекорда 2004 года оставалось меньше градуса. На этой неделе температура будет скромнее, хотя теплом погода побалует.

Сегодня и завтра, по данным Гидрометцентра России, термометры покажут +14 градусов. Однако если понедельник пройдет преимущественно без осадков, то во вторник ожидается дождь.

Со среды температура начнет плавно понижаться. 28 и 29 октября прогнозируется +13 градусов, в пятницу и субботу - до +11.

Ближе к выходным погода испортится. В четверг и пятницу ожидаются ливни, в субботу - тоже дождь, пусть и не такой интенсивный.

В воскресенье, в первый день ноября, осадков синоптики не ждут, а температура должна немного подрасти - до +12 градусов.

Атмосферное давление в течение всей рабочей недели останется пониженным, но будет постоянно расти и в субботу уйдет к отметкам 767-768 миллиметров ртутного столба.