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Общество

Готовность 35-40 процентов, людей не хватает: Что происходит на стройке онкоцентра в Калининграде

Все монолитные работы должны быть завершены в ближайшие два месяца
Виктор Сергеев
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Сейчас на объекте необходимы дополнительные силы, чтобы начать отделку фасада, монтаж окон, подведение тепла.

Сейчас на объекте необходимы дополнительные силы, чтобы начать отделку фасада, монтаж окон, подведение тепла.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Общая готовность онкоцентра в поселке Родники под Калининградом составляет 35-40 процентов, однако на стройплощадке есть фронт работ, который пока не охвачен новым генподрядчиком. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз в ходе рабочего выезда на объект в понедельник, 26 октября.

- У субподрядных организаций штатная численность недостаточная, но в конце прошло недели на объект вышел еще один титульный субподрядчик, который дополнительно вывел порядка 110 человек, - сказал Черномаз.

Новый субподрядчик – это компания «Мегаполис», которая ранее принимала участие в строительстве онкоцентра при прежнем генподрядчике – ООО «АрТель». По словам Черномаза, «Мегаполис» «знает площадку, знает проект».

- Сейчас на площадке работают 12 геодезистов, которые принимают ту плиту, которую будут заканчивать. Есть все основания полагать, что в течение двух месяцев все монолитные работы будут решены, и потом они перейдут к кладке перегородок, - добавил министр.

Губернатор Антон Алиханов остался недоволен темпами работ по отоплению будущего центра. Из-за того, что не начались работы по подведению коммуникаций к теплопункту, невозможно проводить внутреннюю отделку помещений, особенно с наступлением холодов. Представитель генподрядчика заверил, что ближайшие месяцы будет проложена наружная теплотрасса, что позволит запитать основной контур здания.

- Сейчас на объекте ускорился темп работ. Вдвое увеличилось число рабочих по сравнению с прошлой неделей. С одной стороны, этого достаточно, с другой – необходимы дополнительные силы, чтобы начать отделку фасада, монтаж окон, подведения тепла к онкоцентру. Главная задача – завести корпуса под крышу к холодам», – подчеркнул Алиханов.

Министр Черномаз заявил, что власти каждую пятницу будут фиксировать объем невыполненных работ.

- Сейчас под инженерные сети недостаточно рабочих, но в течение недели появятся другие субподрядчики. У нас нет задачи замучить генподрядчика штрафами, это не ускорит процесс. Наша задача – оказать содействие в подборе квалифицированного персонала, - сказал он.

Напомним, новый генподрядчик - «ПЭТРУСКо», должен сдать объект в мае 2022 года. В структуре онкоцентра запланирована поликлиника на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение, отделение лучевой терапии и шесть операционных. По предварительным подсчетам, штатная численность сотрудников составит 558 человек, в том числе 68 врачей.

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