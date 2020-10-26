Один из самых крупных в Европе: В Калининграде открылся ФОК «АВТОТОР-Арена»

Главная изюминка бассейна олимпийского класса - подъемное дно и передвижная платформа, что позволяет заниматься плаванием посетителям самого разного возраста. Фото: предоставлено компанией.

Объект такого масштаба появился в нашей области впервые с момента открытия «Стадиона Калининград», построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года. В минувшую пятницу, 23 октября, грандиозный физкультурно-оздоровительный комплекс «АВТОТОР-Арена» на улице Тихоокеанской в микрорайоне имени Александра Космодемьянского наконец-то распахнул свои двери и принял первых гостей.

«ЯРКИЙ ПРИМЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

Церемонию открытия «АВТОТОР-Арены» посетили первые лица Калининграда и области, а также министр спорта РФ Олег Матыцин, который прилетел в наш регион с рабочим визитом. Он отметил, что появление такого крупного значимого объекта представляет собой «яркий пример успешного взаимодействия государства и бизнеса».

- Выражаю признательность строителям и всем, кто принимал активное участие в создании этого объекта, - сказал Олег Матыцин. - Знаю, что АВТОТОР уделяет огромное внимание развитию социальной инфраструктуры и делает все необходимое для того, чтобы создавать комфортные условия для занятий спортом. Мы уверены, что этот пример послужит дальнейшему развитию отношений государства и бизнеса. Не сомневаюсь, что заниматься спортом сюда придут многие девчонки и мальчишки. Желаю всем успехов!

Председатель областной думы Марина Оргеева, министр спорта региона Наталья Ищенко, губернатор Антон Алиханов, министр спорта РФ Олег Матыцин, председатель Совета директоров «АВТОТОР Холдинг» Валерий Горбунов, главный акционер «АВТОТОР» Сергей Щербаков. Фото: предоставлено компанией.

Губернатор Антон Алиханов заверил, что областные власти приложат максимум усилий для того, чтобы на «АВТОТОР-Арене» как можно скорее закипела полноценная спортивная жизнь.

- Как руководитель региона я могу гарантировать, что в следующем году мы предусмотрим в бюджете средства, чтобы больше 10 федераций могли проводить здесь свои бесплатные занятия и готовить будущих чемпионов - региональных, российских и, надеемся, олимпийских, - подчеркнул Антон Алиханов. - Спасибо акционерам АВ ТОТОР, руководству компании - всем, кто причастен к реализации этого замечательного проекта! Мы недавно были в Министерстве промышленности и торговли, договаривались о новых проектах, новых заводах, проектах по локализации производства. Я думаю, что такой социально-ответственный подход, который мы сегодня наблюдаем, будет продолжаться и дальше.

Свое видеоприветствие участникам церемонии открытия направил легендарный борец, трехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира Александр Карелин. В 2014 году он лично приезжал в Калининград на закладку первого камня в фундамент будущего ФОКа, подчеркнув, что все отмечали смелую затею основателя компании АВТОТОР Владимира Щербакова.

- Сейчас, в 2020 году, когда пандемия отменила даже Олимпийские игры в Токио, ничто не повлияло на сроки и готовность замечательной «АВТОТОР-Арены», которая даст правильный старт и новые возможности всем, кто хочет быть сильным, ловким и по-настоящему готовым к вызовам жизни. Благодарю всех, кто принял участие в проекте, благодарю компанию АВТОТОР и персонально Владимира Ивановича Щербакова. У меня есть отдельный повод для благодарности, потому что в этом большом современном комплексе будет зал борьбы, где ребята получат возможность окунуться в мир сложных ценностей, правильных построений и победных перспектив, - отметил спортсмен.

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ

После официальной части гостям устроили экскурсию по новому царству спорта, воплощением которого стала «АВТОТОР-Арена». В красивом современном шестиэтажном здании оборудованы шесть залов для занятий боксом, хореографией, борьбой, аэробикой, йогой и фитнесом. Есть собственный СПА-центр, включающий в себя турецкую баню (хаммам), 10 саун, солярий и многое другое.

В ФОКе оборудованы шесть залов для занятий хореографией... Фото: предоставлено компанией.

...боксом, борьбой, аэробикой, йогой и фитнесом. Фото: предоставлено компанией.

Универсальный игровой зал приспособлен для занятий баскетболом, волейболом, гандболом и еще несколькими видами спорта. Баскетбольные фермы, к слову, были произведены в Голландии и сертифицированы по стандартам FIBA, что не имеет аналогов в Калининградской области.

Универсальный игровой зал приспособлен для баскетбола, волейбола, гандбола и еще нескольких видов спорта. Фото: предоставлено компанией.

В январе в ФОКе начнет работу крупнейший в нашей стране крытый скалодром высотой 17 метров, что позволит проводить соревнования самого высокого уровня.

Под крышей «АВТОТОР-Арены» расположился уникальный бассейн олимпийского класса длиной 50 метров, шириной 25 метров и глубиной 3 метра, сертифицированный по стандартам FINA. В бассейне 10 дорожек для плавания, а его главная техническая изюминка - подъемное дно и передвижная платформа, которая позволяет проводить тренировки и соревнования с выбором длины бассейна либо вести занятия одновременно в двух его частях. Подъемное дно позволит заниматься плаваниям посетителям разных возрастных групп, включая детей, и обеспечит возможность занятий лиц с ограниченными возможностями, пожилых людей. Бассейн также подойдет для проведения реабилитации больных с болезнями опорно-двигательного аппарата. Благодаря многоуровневой системе очистки ультрафиолетом качество воды соответствует уровню питьевой, не оказывает аллергического и раздражающего воздействия.

Такого в Калининградской области нет больше нигде - оборудование превосходит все стандарты и нормы для олимпийских бассейнов в России и Европе.

Председатель Совета директоров «АВТОТОР Холдинг» Валерий Горбунов отдельно поблагодарил министра спорта Калининградской области Наталью Ищенко. Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию не раз делилась со строителями советами с высоты своего богатого спортивного опыта. Причем это касалось не только возведения бассейна, но и многих других вопросов.

- Большинство подсказок Натальи Сергеевны нам удалось воплотить в жизнь и, как мы все убедились, они были очень ценными и правильными, - отметил Валерий Горбунов. - Мы очень гордимся тем, что реализовали такой крупный проект, и я хочу выразить огромную благодарность правительству Калининградской области. Возведение «АВТОТОР-Арены» является примером выполнения задач, поставленных в стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, ход реализации которой в начале октября 2020 года обсуждался на Совете по развитию физкультуры и спорта при Президенте РФ.

Под сводами арены находится единственное крытое футбольное поле в России, обладающее сертификатом FIFA. Фото: предоставлено компанией.

Еще она гордость создателей арены - крытый футбольный манеж, оборудованный полем с искусственным покрытием от фирмы «Polytan» (Германия). Сегодня это единственное крытое футбольное поле в России, обладающее сертификатом FIFA!

- Много где побывал, но такого еще не видел, - признался Генеральный секретарь Российского футбольного Союза Александр Алаев. - Огромные слова благодарности всем, кто вложил свою душу, свои финансы и время в строительство этого потрясающего объекта. Особенно приятно, что здесь нашлось место для футбольного поля. Для РФС это ключевой момент развития инфраструктуры. Все мы знаем, какие у нас климатические условия, и без таких объектов конкурировать с лучшими соперниками очень тяжело. Это полноценный дом футбола!

Немало спортивных объектов находятся и рядом с ФОКом на свежем воздухе. Там оборудованы беговые дорожки длиной 100 метров, установлены уличные площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, крытый корт для бадминтона и тенниса, открытая тренажерная площадка, скейт-парк, памп-трек для велосипедистов, детский городок и кафе. Все это в ближайшее время станет доступно местным жителям.

Региональные власти планируют за счет бюджета построить подъездные пути вместо существующей грунтовой дороги, что сделает проезд к арене максимально удобным для многочисленных посетителей из Калининграда и других ближайших населенных пунктов.

СВОИМИ СИЛАМИ

Физкультурно-оздоровительный комплекс АВТОТОР построил не только полностью на собственные средства, но и в определенной степени - своими руками! К примеру, оборудование для площадки воркаута изготавливали в одном из цехов, который специально организовали на предприятии. Кроме того, автоторовцы лично поучаствовали в обустройстве спортивного парка вокруг арены. Там, где еще недавно был поросший кустарником и, откровенно говоря, не самый чистый лес, сегодня проложены аккуратные пешеходные дорожки, разбиты клумбы, установлены скамейки, сцена летнего театра и игровые площадки, есть освещение и видеонаблюдение для обеспечения безопасности. Поскольку парк имеет патриотическую направленность, здесь разместили несколько единиц военной техники, которая в окружении деревьев смотрится особенно эффектно. Судя по восторженным откликам жителей микрорайона имени Александра Космодемьянского, этот зеленый уголок уже стал любимым местом для активного отдыха и семейного досуга.

На выполнение благоустройства ушло около 12 000 часов работы. Это время АВТОТОР оплачивал каждому, кто согласился поучаствовать - подряд позволил обеспечить занятость сотрудников, которые временно оказались без дела из-за приостановки выпуска автомобилей BMW во время первой волны пандемии.

Главный акционер АВТОТОР Сергей Щербаков подчеркнул, что в компании ни разу не усомнились в правильности выбора места для строительства арены.

- Мы прежде всего калининградская компания и должны отвечать на нужды наших работников и членов их семей, которые проживают в микрорайоне имени Космодемьянского, в самом Калининграде и поблизости, - напоминает Сергей Щербаков. - От лица акционеров компании и всей нашей семьи я хочу поздравить всех с этим прекрасным праздником физкультуры и спорта и поблагодарить Министерство спорта России и правительство Калининградской области за поддержку. Надеемся, наш проект поможет стимулировать молодежь больше заниматься спортом, покорять новые высоты и приносить нашей стране первые места на всех соревнованиях.

Напоследок сообщим, что в ФОК «АВТОТОР-Арена» уже завершается комплектование персонала и тренерского состава, после чего спортивный комплекс будет готов принять желающих активно заниматься спортом или просто поддерживать себя в форме. Следите за новостями!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Свыше 2,2 млрд рублей составила полная стоимость арены. Финансирование осуществлялось на 100% за счет собственных средств компании АВТОТОР.

Более 42 тыс. кв. метров - общая площадь физкультурно-оздоровительного комплекса. Это самый крупный ФОК в Европе.

До 4,5 тыс. человек могут посещать занятия в ФОКе каждый день.