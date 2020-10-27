Коронавирус в Калининграде, последние новости на 27 октября 2020 года

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По состоянию на 00 часов 27 октября в Калининградской области выявлено 6 353 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 4 282 человека выздоровели, умерли 96, остаются под медицинским наблюдением 2 563 пациента. Всего с начала пандемии на COVID-19 обследовали нарастающим итогом 273 289 человек.

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На протяжении последние четырех суток заболеваемость остается сравнительно стабильной - 85-90 новых случаев. Однако число госпитализаций растет. Как сообщил в понедельник региональный оперативный штаб, свободными оставались только 180 «ковидных» коек. При этом, в минувший четверг их было 363 - в два раза больше. Всего в нашей области, напомним, насчитывается 964 койки, выделенных для больных COVID-19. Из них 302 койки - с кислородной поддержкой пациентов и 80 коек позволяют подключать больного к аппарату ИВЛ.