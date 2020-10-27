В пожаре на окраине Калининграда погибли три члена религиозной общины

В тушении пожара приняли участие около 30 человек. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В ночь на вторник на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре на улице Гончарова в Ленинградском районе. Этот район в народе называют Северная гора, он застроен в основном старыми немецкими домами. В одном из таких зданий располагался центр реабилитации алко- и наркозависимых, принадлежащих одной из религиозных общин. В нем и случился пожар.

- Когда мы приехали, здание уже серьезно горело, - говорят пожарные. - Очаг располагался на первом этаже и его площадь составила 50 квадратных метров.

Чтобы потушить небольшое строение, понадобилось 9 пожарных машин и около 30 человек. Возгорание ликвидировали довольно быстро. Однако огонь успел натворить бед. Позже под завалами были обнаружены тела трех мужчин - по всей видимости, пациентов реабилитационного центра. Их личности сейчас устанавливаются. Что касается здания, то кроме первого этажа огонь уничтожил мансарду.

Сгоревший дом на улице Гончарова. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

- Мы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц, - сообщила "Комсомолке" представитель следственного управления по Калининградской области Следственного комитета России Наталья Гацко.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Причина пожара выясняется. Ход расследования ЧП взял под личный контроль руководитель калининградского управления СК России Дмитрий Бочаров.