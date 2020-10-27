«Им запрещали даже выходить за забор»: что известно о погибших на пожаре в религиозной общине

Кроме первого этажа огонь уничтожил мансарду и перекрытия крыши. Восстановить дом вряд ли удастся.
Фото: Александр КАТЕРУША
Улица Гончарова – это окраина Северной горы, тихий район Калининграда. С одной стороны ряды старых немецких домиков и яблони, с другой – железная дорога. В ночь тут загорелся двухэтажное здание Центра реабилитации алко- и наркозависимых, который, как говорят, принадлежал одной из религиозных общин.
- Когда мы приехали, уже серьезно горело, - рассказали в МЧС. - Очаг располагался на первом этаже, площадь пожара составила 50 квадратных метров. На месте работали 30 человек, 9 пожарных машин.
С огнем справились довольно быстро, но, к сожалению, не обошлось без жертв. Позже под завалами были обнаружены тела трех мужчин - по всей видимости, пациентов реабилитационного центра. Их личности сейчас устанавливаются.
Лечили от алкоголизма
Это место знали все в округе: и трезвенники, и пьющие романтики. Двоих таких, с улицы Невского, мы встретили у сгоревшего дома. Один в спортивной куртке, другой - в смешной шапке. Оба с вчерашним «выхлопом».
- Да, в этом центре от алкоголизма лечили, - подтверждают мужики. - Мы тут, правда, не были ни разу. А зачем? У нас свой дом есть, и работа тоже. Мы просто пришли посмотреть, что тут сгорело. А вообще мы – в магазин.
Территория перед сгоревшим домом довольно большая. Есть подсобные постройки с дровами. Видно, тут что-то пилили и чинили: много инструмента, лопаты, грабли, топор наготове. В одном из сараев навалены мешки с куртками, джинсами и майками – хватит, чтобы одеть несколько семей.
Само здание серьезно пострадало. Кроме первого этажа огонь уничтожил мансарду и перекрытия крыши. Восстановить дом вряд ли удастся.
Заходим внутрь. К резкому запаху гари быстро привыкаешь. С потолка капает вода – настоящий дождь. Это последствия того, что пожарные называют «проливать конструкции». Под ногами – набухший от воды ковер.
С виду это обычный сельский дом. Шкафы с одеждой, в прихожей много обуви, в спальне кровати со сбитыми одеялами и простынями. Только вот в одной из комнат кровати двухъярусные. На входной двери висит лист бумаги, на нем надпись от руки: «Братья и сестры, закрывайте двери».
О том, что здесь находился центр реабилитации, напоминают двухъярусные кровати в одной из комнат..
Фото: Александр КАТЕРУША
Кухня скромная, на стене висит календарь со Спасителем. В холодильнике много еды, а на дверце среди магнитиков текст молитвенной песни. Начинается она так: «Да ликуют любящие тебя. Потому что победа у Господа. Не страшит меня враг. Крепче камня надежда моя. Уповаю и верю – ты спасешь меня».
На кухне висит календарь со Спасителем, на дверце холодильника - текст молитвенной песни.
Фото: Александр КАТЕРУША
Вот, пожалуй, и все, что указывает на религиозность хозяев.
«Проблем с ними никогда не было»
- Люди там жили, наверное, выпивающие, но пьяными их не видела, да и проблем с ними никогда не было никаких, - рассказывает соседка погорельцев Любовь. - Наш дом недалеко от них стоит, они мимо нас ходили, всегда здоровались. Женщина оттуда на вид нормальная. И мужчины там жили. По весне картошку сажали, все достойно.
По словам Любы, на территории дома постоянно была какая-то активность.
- Они все время что-то делали, что-то строили. Плитку завезли, сарай восстановили: добротный такой, хороший. Кому они помешали, если это поджог? Этого я не знаю. А никакими сектантами они не были. Старший у них был – он их вел в этом направлении, чтобы они ближе к Богу были. Так их и учил: «Бросать надо выпивку и наркотики. Вы придете к Богу и душа ваша очистится». Я когда узнала, что в пожаре трое погибли, я так расстроилась! До сих пор под впечатлением. Так жалко...
Во дворе реабилитационного центра разбит огородик. Видно, зависимых приучали к труду. Кабачки и патиссоны срезать не успели.
Дружелюбный пес пока остался без хозяев и продолжает сторожить двор.
Фото: Александр КАТЕРУША
Жаль и собаку, которая осталась без хозяев. Добродушный трехцветный пес на цепи мечется туда-сюда, но позволяет погладить себя и, высунув язык, выказывает желание поиграть.
Замкнула проводка?
Еще одна соседка верующих из реабилитационного центра – Светлана Васильевна – считает, что причиной пожара могла стать старая электропроводка.
- Да, скорее всего проводка замкнула. Дом старый, немецкий, и проводка старая. Они провода не меняли. А вот мы следим, поменяли у себя, – Женщина стоит, скрестив руки на груди. Рассуждает по-доброму: - Насчет веры их могу вот что сказать – у них такие песни были! Знаете, как шаманы под барабаны поют? Вот. Гремело все, летом это было. И читали там не православные молитвы, а католические.
Этот газовый баллон, судя по всему, из дома успели вынести пожарные.
Фото: Александр КАТЕРУША
Тут же Светлана выдает интересную подробность жизни так называемой общины. Мол, держали их в строгости правил.
- Продукты и одежду им привозили, содержали их. А погибших я не знаю. Им же запрещено было выходить за пределы, за забор. По саду можно ходить. На дорогу – нет! А запрещал это их старший. Мы с внучкой там часто гуляли. Сколько ни разговаривала с ними, слышала: «Нам нельзя». Но сейчас их мало было в доме, человека три. А вот летом было очень много, человек 15, наверное.
Весь день на месте трагедии работали следователи и криминалисты. Им предстоит выяснить причину пожара. Ход расследования ЧП взял под личный контроль руководитель калининградского управления СК России Дмитрий Бочаров.
ОФИЦИАЛЬНО
Представитель следственного управления по Калининградской области Следственного комитета России Наталья Гацко:
- Мы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.