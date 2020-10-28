Коронавирус в Калининграде, последние новости на 28 октября 2020 года

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За минувшие сутки в Калининградской области выявили еще 90 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в нашем регионе заразились 6532 человека. Обследовано нарастающим итогом 278 034 человека, 4 364 человека выздоровели, умерли 98, остаются под медицинским наблюдением 2 532 человека.

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Сегодня утром стало известно о том, что с 28 октября в области вводятся новые ограничения:

- запрещена ночная работа с (24 часов до 6 часов утра) кафе, ресторанов и культурно-развлекательных центров

- маски теперь также нужно надевать в такси и лифтах и по-прежнему в общественных местах, включая транспорт и торговые центры

- по соглашению сторон, нужно перевести на удаленку не менее 30% офисных работников, а также сотрудников в возрасте старше 65 лет

- для безработных старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниям вводится самоизоляция, но при этом разрешаются походы в магазин, прогулки и проезд на транспорте (личном и общественном) к загородным домам, дачам и т.д.