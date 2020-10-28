Рынок перегрет: Почему в Калининграде резко подорожали квартиры

Главной причиной подорожания эксперты называют резкое падение курса рубля, Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тепловой удар

Недавно губернатор Антон Алиханов дал волю эмоциям.

- 20 процентов роста цены за год - крутовато. Очень не хотелось бы перегреться. Перегрев тепловым ударом заканчивается. Потом лежишь и долго в себя приходишь, - образно сказал глава региона.

Это пугающее заявление прозвучало на заседании аграрного совета, но речь шла не о ценах на помидоры или капусту, которые вдруг взлетели в цене - с ними как раз все более-менее в порядке (во всяком случае, пока), - а о рынке недвижимости. Действительно, цены за квадратный метр в последние месяцы бьют рекорды. Причем 20-процентный рост, о котором говорил губернатор, – это не предел. По данным генерального директора агентства недвижимости «Клипер» Олега Перевалова, в зависимости от сегмента цены выросли до 30 процентов.

- Больше всего подорожало новое жилье, чуть меньше – «старая» вторичка, - поясняет Перевалов.

Если же говорить о географии, то здесь самый большой скачок цен произошел на побережье, в Светлогорске и Зеленоградске, где сегодня, по данным гендиректора компании «Ремжилстрой» Ирины Губко, средняя цена квадратного метра составляет 120 – 130 тысяч рублей. Примерно такой же ценник и в наиболее «вкусных» районах Калининграда. Например, стоимость метра в строящемся многоквартирном доме на пересечении улиц Александра Невского и Куйбышева начинается от 100 тысяч.

Это объяснимо: центр Калининграда и морское побережье – наиболее привлекательные места для проживания, где к тому же у застройщика ограничено пространство для маневра, то есть свободные участки в большом дефиците. Вот и взвинчивают цены, зная, что все равно купят – не свои, так чужие.

Вкладываемся в недвижимость

Почему же взлетели цены? Эксперты считают, что на подорожание повлияли сразу несколько факторов, правда, в качестве главного триггера, извините за мой албанский, называют разное. Например, по мнению Ирины Губко, главную роль в подорожании жилья сыграло ослабление рубля.

- Тут все надо рассматривать в совокупности, но главная причина – это резкое падение курса рубля, - говорит руководитель «Ремжилстроя». - Мы отчетливо увидели эту картину с августа. Рубль падал, люди стали вкладываться в недвижимость, чтобы сохранить свои сбережения. На первом месте у нас как раз инвестиционные сделки: покупатели вначале разобрали однушки, затем пошли приобретать другие квартиры.

Тут надо добавить, что вслед за падением нацвалюты поползли вниз и ставки по банковским депозитам, поэтому куда как не в «недвижку» вложить кровно заработанные?

А вот, по мнению Олега Перевалова, первопричиной роста цен на метр стала льготная ипотека. Как известно, с началом пандемии коронавирусной инфекции банки с подачи федерального правительства стали предлагать субсидируемую ставку под 6,5 процента годовых, и это, естественно, не могло не отразиться на рынке жилья. Желающих обзавестись собственным углом, пусть и в долг, стало заметно больше.

Туристический бум

Но это не все. За «золотые» квадратные метры мы должны поблагодарить и туристов из «материковой» России.

- Вообще, говоря о росте цен, нужно рассматривать целый набор факторов, - добавляет Перевалов. – Тут и снижение ставок по ипотеке, и закрытие внешних границ, которое привело к туристическому буму в Калининградской области, который в свою очередь увеличил спрос на недвижимость со стороны неместных. Все ведь просто. Многие приехали в Калининград, им у нас понравилось, захотели приобрести здесь жилье. По моим оценкам, иногородние скупили до 80 процентов новой недвижимости!

Неплохо, да? Летний туристический бум вообще перевернул все с ног на голову. Причем в буквальном смысле. Президент Союза строителей Калининградской области Борис Калинин на круглом столе в журнале «Королевские ворота» привел интересную статистику:

- Раньше 80-90 процентов покупателей у нас были по ипотеке, причем 80-90 процентов - местные. В этом году другая ситуация: 65-75 процентов – это не калининградцы. И главная причина изменения этой пропорции – активный туристический сезон.

А вот еще одно интересное наблюдение от калининградского банкира:

- Услышал однажды такой отзыв от москвича. Приехал отдохнуть на пляже в Янтарный. Понравилось. Даже очень. Позагорал, покупался и появилось желание приобрести квартиру не в Сочи за 18 млн рублей, а Янтарном за 5. Выгодно!

Впрочем, москвичи отнюдь не лидеры среди иногородних покупателей калининградской недвижимости. Столичные жители действительно приобретают немало квартир, но в основном это дорогая жилплощадь на побережье – чтобы использовать квартиры в Светлогорске, Пионерском, Зеленоградске, Янтарном, даже в Балтийске в качестве дач. Львиную же долю иногороднего спроса дают покупатели с Дальнего Востока из Сибири и северных регионов. Для них Балтика – это не роскошь, а глоток свежего воздуха.

Земли уже не хватает

На рост цены квадратного метра влияет не только ипотека, слабый рубль и состоятельные туристы. Весомую роль играет и ограниченность предложения. Спрос растет, а вот объемы строительства жилья падают.

- Объем многоквартирного строительства упал в этом году процентов на 10, - считает Борис Калинин. – И мы думаем, что падение продолжится.

- Хотя этот год будет еще нормальный (по объемам строительства – Ред.), потому что многие объекты раньше начали строиться, а вот дальше… Трудно прогнозировать, - говорит Ирина Губко. – В замедлении темпов строительства сыграли свою роль изменения в законодательстве (в частности, переход застройщиков на проектное финансирование – Ред.), и дефицит земельных участков.

По ее словам, свободной земли в Калининграде осталось очень мало, «все участки наперечет».

- На Сельме, например, цена выросла, потому что фактически нет уже земли, - говорит эксперт.

- Площадок интересных нет, а через 2-3 года мы столкнемся уже с настоящим дефицитом, - соглашается Борис Калинин.

Власти, разумеется, в курсе проблемы. По словам застройщиков, их уже собирали в правительстве по поводу перспективной застройки Октябрьского острова, где сейчас полным ходом возводится культурно-образовательный кластер, а следом должно пойти жилье. Массив земли там большой, но вопросов пока больше, чем ответов.

- Пока все это в сыром виде, сейчас делается проект планировки острова, обсуждается, как будут распределяться лоты (на застройку), этажность и так далее. Думаю, дело сдвинется не раньше чем через год, - считает Ирина Губко.

Что дальше?

А в течение этого года, а, возможно, и позже изменения текущего тренда не предвидится: цены на недвижимость будут продолжать расти. Все причины для этого налицо. Об усилении рубля в ближайшее время можно не мечтать, темпы переселения в Калининградскую область также едва ли существенно замедлятся. Но главной причиной станет все та же пресловутая льготная ипотека – во вторник правительство России продлило действие программы еще на год. Не стоит забывать и о так называемой сельской ипотеке – под 2,7 процента годовых. Недавно в эту программу включили Гурьевск и территории на побережье – одни из наиболее перспективных мест для застройки в Калининградской области.

- Не сомневаюсь, что это еще больше подстегнет спрос и цены на жилье, - заключает Борис Калинин.