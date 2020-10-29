Главврач калининградской инфекционки: Количество коек не бесконечно, но мы готовы оказывать помощь

Ольга Краснова.

ЛЕЧИТЬСЯ ЛУЧШЕ В СТАЦИОНАРЕ

- Ольга Геннадьевна, если сравнивать, как мы встретили пандемию весной и как проходим ее осенью, что изменилось к лучшему, а что по-прежнему плохо?

- Первое: весной не было такого количества тяжелых пациентов, как сегодня. Но мы до конца не понимали, с каким заболеванием столкнулись. Сегодня же мы ожидаем уже девятую редакцию рекомендаций по лечению COVID-19.

Кроме того, весной все были напуганы новой инфекцией, потому уровень ответственного отношения к своему здоровью у пациентов был выше. При первых же симптомах простуды граждане обращались к врачам, вовремя получали нужное лечение, спокойнее переносили ограничительные меры. Сегодня чаще наблюдается расслабленность и необязательность в самом элементарном – соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Меня очень возмущает поведение пожилых калининградцев, которые находятся в группе риска. Проходят контроль в супермаркетах в масках, а как только минуют охранника, маски снимают. Так нельзя! Если сейчас проанализировать статистику заболеваемости, то ежедневно в большинстве случаев коронавирус фиксируется именно у возрастных людей. Они тяжело переносят коронавирус, так как имеют хронические заболевания, что в совокупности усугубляет тяжесть течения COVID-19, увеличивает сроки выздоровления.

Весной врачи и медсестры чаще рисковали своим здоровьем, поскольку не всегда в достаточном количестве были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Сегодня это – одно из важнейших направлений в работе с COVID-19. Все врачи, медсестры, санитарки, работающие в красной зоне, получают максимальную защиту от заражения.

Наконец, весной всех пациентов с подтвержденным коронавирусом госпитализировали в обязательном порядке, а сегодня они имеют право остаться на амбулаторном наблюдении и лечении. И здесь таится большая опасность. У коронавируса есть кризисные точки – пятый и седьмой дни, в этот период очень быстро развивается пневмония. Человек, находясь дома, может и не почувствовать этого. Снова обращаюсь к калининградцам в возрасте: если вам предлагают госпитализацию – не отказывайтесь, лечитесь под контролем врачей в стационаре!

ПОМОГУТ ВСЕМ

- Теперь о «ковидных» койках. Сколько их в вашем стационаре, полностью ли сегодня загружена больница?

- Все 200 мест заняты, в отделении № 5 на стадионе из 200 коек свободными остаются только пять. Открыты отделения для пациентов с коронавирусом на базе центра специализированных видов помощи, центра медпрофилактики и реабилитации, на базе Горбольницы № 4. Кроме этого, в БСМП оборудованы места с ИВЛ, реанимацией. На востоке области, в районной больнице Гусева развернуто отделение для лечения больных с коронавирусом. Всего в регионе имеется более 900 мест для лечения ковидных пациентов.

- Значит, страхи, что коек не хватает, не беспочвенны?

- Не должно быть никаких страхов! Вместо этого должно быть очень простое понимание: количество коек не бесконечно, но все, кто нуждается в госпитализации, получают и будут получать необходимую помощь. Мы имеем четко расписанную маршрутизацию движения больных по стационарам, перевода из стационара в стационар, возможен перевод на долечивание по показаниям на амбулаторное лечение.

Совет от медиков: если вам предлагают госпитализацию, не отказывайтесь.

КОГДА – В «ИНФЕКЦИОНКУ»

- Как устроена маршрутизация пациентов с COVID-19?

- Первичных пациентов доставляют именно в Калининградскую областную инфекционную больницу. Здесь мы их наблюдаем, примерно на пятый или седьмой день уже понятно дальнейшее течение болезни. И если мы видим положительную динамику, то переводим пациента на этап долечивания, либо в отделение центра медпрофилакти, либо в центр специализированных видов помощи, либо в Горбольницу № 4. В случае ухудшения состояния, повторю, пациенты из инфекционной больницы переводятся в БСМП, где есть реанимационная помощь с аппаратами искусственной вентиляции легких. Такая схема работы утверждена в «дорожной карте», мы работает по ней с весны. Она уже опробована и могу сказать, что эффективна.

- В инфекционной больнице на лечении остаются пациенты со средней степенью тяжести заболевания?

- Да, такие у нас лечатся. В отделении на острове пациенты получают лечение с более легким течением заболевания.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГЕРОИЗМ

- Количество пациентов растет, а врачей хватает?

- Дефицит есть. Но мы находим решения. Сегодня, например, в отделение на остров перевели двух врачей и двух медсестер из Центра-СПИД (он входит в состав инфекционной больницы). Сотрудники прошли необходимое обучение, могут работать в красной зоне. Важно было оперативно усилить кадрами отделение на острове. Когда его только открывали, там работали три врача. И они справлялись до вчерашнего дня, пока не увеличилось количество заболевших.

Кроме этого, БФУ имени Канта направляет врачей-ординаторов на обучение работе с ковид-пациентами, так что приходят к нам и молодые сотрудники. Студенты мединститута, с 4-го по 6-й курсы, волонтерами идут в больницы. Работают в лабораториях, в отделах статистики, кадрах. Нагрузка увеличивается на все службы стационаров, сегодня нужна любая помощь.

- Сколько сегодня у вас работает врачей – больше, чем в доковидный период?

- Сейчас 47, до пандемии было 33 специалиста высшего звена. То, как врачи, медсестры, санитары сегодня работают, даже героизмом нельзя назвать, это что-то запредельное, не могу подобрать точное слово… И еще раз хочу попросить всех жителей Калининградской области: носите маски, по возможности – перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. Не затягивайте с обращениями в поликлинику, «Скорую». Чем раньше обратитесь за помощью, тем лучше. Хотите помочь врачам – будьте разумны!

НЕ МЕШАЙТЕ РАБОТАТЬ!

- И еще один вопрос к вам, но как к главе Врачебной палаты Калининградской области. Недавно Алексей Заливатский, сейчас уже бывший мэр Янтарного, сообщил, что он находился на лечении в Калининградской областной клинической больнице, но его оттуда выгнали. Проводили ли вы свое расследование этой ситуации? К каким выводам пришли?

- Первое. Никто никого из больницы не выгонял. В России, по закону, пациент имеет право выбирать лечебное учреждение и врача. И такое его право в стенах областной больницы не нарушали. Второе. Врач в своей работе должен руководствоваться только теми законами, порядками и положениями, которые регламентируют именно его деятельность, а не выполнять чьи-то просьбы. Мы подробно разбирали эту ситуацию на проведенном в онлайн-формате заседании Врачебной палаты и пришли к выводу: вина врача лишь в том, что она проявила доброту и приняла пациента, по сути, без каких-либо соответствующих показаний. Эти факты отражены в результатах внутренней проверки. Всю информацию, которую разместил пациент в социальных сетях, я расцениваю как провокацию и ничего более.

Сегодня система здравоохранения работает в сложнейшей эпидемиологической обстановке. Не нужно втягивать врачей в личные конфликты. Повторю слова своего коллеги, главного врача Калининградской областной клинической больницы Константина Локтионова, он один из первых отреагировал на эти обвинения в адрес врачей. Не мешайте нам работать!