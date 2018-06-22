Назло стихии: Швейцария одержала волевую победу над Сербией - 2:1

22 Июнь 23:30 2018-06-23T01:05:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Прогнозы синоптиков обещали во время матча в Калининграде едва ли не ураган. Накануне в городе действительно бушевал ветер и падали деревья. Дождь несколько раз заряжал и в день игры, но, как по заказу, к началу встречи небо прояснилось.

Прогнозы букмекеров не обещали ничего определенного. Силы сербов и швейцарцев казались аналитикам практически равными/

В случае победы сербcкая сборная практически гарантировала бы себе выход в плей-офф, и откладывать решение этой задачи она не стала. Уже на 5-й минуте нападающий «Фулхэма» Александар Митрович пробил точно в ворота из центра штрафной.

Сербские футболисты бились достойно, но сохранить лидерство в группе не смогли.Фото: Александр КАТЕРУША

Швейцарцы побежали отыгрываться, но сделать это смогли только во втором тайме. На 52-й минуте мощным ударом из-за пределов штрафной полузащитник «Арсенала» Гранит Джака сделал счет 1:1.

Ничья, даже результативная, ни входила в планы ни тех, ни других. Команды продолжили терзать друг друга опасными атаками, а сербы – еще и коллекционировать желтые карточки, насобирав за матч 4 горчичника. Швейцарцы оказались дисциплинированнее. Единственное предупреждение в команде заработал Шердан Шакири – да и то уже тогда, когда праздновал забитый на 90-й минуте победный гол!

Судья добавил в конце 4 минуты, но их хватило только на то, чтобы игроки вымокли до нитки. В Калининграде начался ливень. Итоговый счет - 2:1 в пользу Швейцарии.

Набрав 4 очка, швейцарцы сравнялись с Бразилией и серьезно повысили шансы на выход из группы. У Сербии осталось 3 очка и третье место вместе первого. На четвертом месте по-прежнему идет Коста-Рика (0 очков).