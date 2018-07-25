2018-07-25T11:49:08+03:00
Дом. Семья

Лисенок с Куршской косы подрос и стал местной достопримечательностью

Осиротевшего зверька заботливо выходили и оставили у себя сотрудники национального парка
Александр КАТЕРУША
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Куршик стал настоящей достопримечательностью косы. Посетители непременно останавливаются у вольера, фотографируют его обитателя.Куршик стал настоящей достопримечательностью косы. Посетители непременно останавливаются у вольера, фотографируют его обитателя.Фото: Александр КАТЕРУША
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Двухнедельного лисенка неизвестные подкинули на КПП национального парка «Куршская коса» еще в начале мая. Малыш, которого назвали Куршик, тогда помещался на ладони и выкармливать его пришлось специальной смесью. И вот прошло чуть больше трех месяцев, зверек окреп и подрос. Специально для него построили большой вольер на въезде в музейный комплекс парка (14,7 км от Зеленоградска).

Приемной мамой для лисенка стала секретарь директора парка Юля Соколенко. Она практически ежедневно занимается с Куршиком и старается его воспитывать.

- Дрессировать его непросто, все-таки дикий, - рассказывает Юля. - Учу его подниматься и спускаться по ступенькам, ежедневно гуляю с ним на поводке, как с собачкой. Когда он чувствует, что находится на воле, стремится бегать. Заглядывает под деревья и лакомится земляникой.

Куршик стал настоящей достопримечательностью косы. Посетители непременно останавливаются у вольера, фотографируют его обитателя. Лисенок был серо-коричневым, но постепенно рыжеет и хвост его становится все пушистее.

- Когда людей много, он прячется, становится пуглив и осторожен, не любит резких движений и шума, – говорит Юля. – Поэтому мы просим экскурсантов вести себя потише и конечно, не кормить лису.

Нынешняя пища Куршика - специальный корм для щенков. Иногда лиса угощают печенкой и свежим мясом, покупают ему вкусные хрящики в зоомагазинах. Но любимое лакомство малыша – куриные сердечки. Их он выпрашивает так, что не угостить просто невозможно.

И если другим людям лисенок не доверяет, то к своей хозяйке беззастенчиво лезет на руки.

- Если я наклонюсь, сразу запрыгивает мне на плечи. Ему так удобно! Может лизать, кусать пальцы. Обожает играть с игрушками. Сейчас очень жарко, и мы периодически делаем ему душ из шланга, следим, чтобы у него всегда была питьевая вода.

СПРАВКА «КП»

Имя лисенку выбрали путем голосования среди около 600 подписчиков в социальных сетях. В общей сложности было восемь вариантов, отобранных из множества предложенных пользователями интернета. В итоге за Куршика отдали 147 голосов, на втором месте, уступив всего один голос, оказался «Май», с 80 голосами в первую тройку также вошел «Вук».

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