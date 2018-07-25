Тайны подземного Кенигсберга: Книгу «Вилла «Эдит» сметали с прилавков, спектакли по ней шли с аншлагом

25 Июль 12:21 2018-07-25T12:21:58+03:00

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Газетная «бомба»

Есть мнение, что впервые история о вилле «Эдит» появилась на страницах газеты «Страж Балтики». Дескать, автор был военным моряком, вот и пристроил свой первый опус в профильное издание. Однако ни одного номера газеты с этой повестью лично мне пока не встречалось. Зато точно могу сказать, что с 15 августа по 28 сентября 1956-го «Вилла «Эдит» печаталась в областной молодежке «Калининградский комсомолец». Видимо, это и была премьера. Никто не предполагал, что публикация станет «бомбой», которая по нынешним меркам взорвала бы интернет.

Пожалуй, стоит напомнить краткое содержание некогда суперпопулярной (по крайней мере, среди калининградцев) повести. В январе 1945-го в Кёнигсберг забросили разведгруппу. В городе их ждала дочь немецкого генерала Эдит (на самом деле – Нина, советская разведчица). Лишь она могла добыть сверхсекретный план подземелий с указанием тайников, где спрятаны награбленные нацистами культурные ценности и в том числе – Янтарная комната. В последний момент операция сорвалась, Нина погибла. Но один из разведчиков никак не может забыть смелую и красивую девушку. Десять лет спустя он приехал в Калининград. Однако неожиданная встреча здесь не оставила времени на ностальгию – рискуя жизнью, герой вновь вступает в схватку с врагами…

Читали и копали

В бывшей Восточной Пруссии только глухой не слышал баек о спрятанных немцами кладах и подземном Кёнигсберге. Немало калининградцев шуровали по руинам, порой действительно находя что-то ценное. Однако ходы, ведущие в подземный город, никто никак не мог обнаружить.

Тема кёнигсбергских подземелий была полузапретной, официально не обсуждаемой. И вдруг появляется детектив, где все так реалистично описано. Газеты с текстом повести зачитывали до дыр. После чего отправлялись к «прототипу» виллы - дому № 180 по проспекту Победы. Сколько там перебывало самодеятельных поисковиков! И юных романтиков, и солидных прагматиков. Вокруг все перекопали в поисках колодца, через который книжные персонажи попадали в подземный ход. Тогда же рождались всевозможные страшилки, связанные с виллой. Например, как двое парней открыли нужный люк, первый влез в него – и пропал. Вызвали милицию. Двое стражей порядка спустились – и тоже сгинули бесследно. После этого люк замуровали, а всех очевидцев выселили в другие города, да еще взяв с каждого подписку о неразглашении…

30-тысячный тираж книги разошелся очень быстро.

Любовь публики и ненависть критиков

В октябре 1956-го, по окончании публикации «Виллы «Эдит» в газете, областной драматический театр приступил к работе над спектаклем по этой повести. Причем постановкой было решено завершить сезон, что, как известно, считается особенно почетным.

Премьера состоялась 21 мая 1957 года. Лишних билетиков не было. Затем опять аншлаг, за ним – еще и еще. Хотя уже 26 мая во все том же «Калининградском комсомольце» вышла разгромная рецензия. Один ее заголовок - «Когда актеры бессильны» - чего стоил! «Вместо того чтобы воспеть подлинный героизм советских людей, их гуманизм и любовь к Родине, авторы пьесы создали низкопробный детектив, рассчитанный на самые нетребовательные вкусы зрителей», - писал рецензент. А резюме и вовсе как гвоздь в гроб: «Первая крупная неудача театра в этом сезоне».

Что ж, возможно, повесть, и написанная на ее основе пьеса действительно не тянут на шедевр. Однако красоты стиля не всегда имеют решающее значение. Вот и в случае с «Виллой» куда важнее оказалось то, что шпионские страсти-мордасти происходили у нас в Калининграде. За это местные читатели и зрители прощали автору книги и театральным постановщикам все огрехи. Как бы то ни было, спектакль по «Вилле» с триумфом шел на протяжении пяти лет. В последующем его решили восстановить. Премьера новой версии пьесы состоялась 14 мая 1970 года, и «Вилла» снова стала хитом! Причем опять спектакль нередко давали даже по два раза в день.

Раритетный бестселлер

В виде книги повесть была издана в июле 1958-го. О выходе ее в свет народ узнал из крохотной газетной заметки. Однако и такой рекламы оказалось более чем достаточно – 30-тысячный тираж расхватали, как горячие пирожки.

Несмотря на успех у простого читателя, критики продолжали ругать «Виллу «Эдит», так что после этого было лишь еще одно ее издание. В 1962-м по многочисленным просьбам ее напечатали в сборнике фантастики и приключений «Капитан звездолета». Эта продукция Калининградского книжного издательства тоже не залежалась на прилавках.

Повесть о вилле «Эдит» по праву считается самой известной среди калининградских книг.

Если кто-то захочет ее прочитать или перечитать, это теперь без проблем можно сделать при помощи интернета. Хотя, на мой взгляд, куда приятнее разгадывать тайну виллы, держа в руках потрепанный томик. Вот только найти его будет нелегко, редкая библиотека сегодня может похвастать наличием у себя в фонде этой повести. Но даже если она и найдется, вряд ли ее выдадут на руки. Раритет!

Помнят про «Виллу» и в нашей «драме». При подготовке к 70-летию театра уже обсуждалась возможность возвращения в репертуар легендарного спектакля.

«Автора! Автора!»

Долгое время об авторе «Виллы Эдит» практически ничего не было известно. Лишь в самой книге указали, что это – Марк Михайлович Баринов. Когда 15 лет назад я решил попробовать устранить эту несправедливость, в Калининграде было еще немало живых очевидцев давнишних событий. Но они либо не могли ничего вспомнить о писателе, либо утверждали, что Баринов… выдуманный персонаж. Якобы под «псевдонимом» скрылся тогдашний главный режиссер облдрамтеатра Зиновий Корогодский (в дальнейшем – худрук Ленинградского ТЮЗа, народный артист РСФСР), который первым поставил спектакль по книге. Однако за полгода до того, как я взялся за эту тему, Зиновий Яковлевич ушел из жизни. Пришлось искать в Москве его родственников. И в итоге удалось восстановить память о другом хорошем человеке.

Писатель Марк Баринов.

Марк Баринов родился 6 января 1925 года. Родители назвали сына Евгением, но ему не нравилось «девчоночье» имя, и перед школой мальчик заявил: отныне прошу звать меня Марком. Отец будущего писателя – Михаил Васильевич Баринов был одним из создателей советской «нефтянки». В 1937 году начальника Главного управления нефтяной промышленности СССР расстреляли. Марка укрыли у себя под Москвой сестры его матери (сама она, как жена «врага народа», отбывала срок в карагандинских лагерях). В 1941-м так и не отрекшийся от родителей сын окончил девятый класс, а вскоре уже командовал пулеметным отделением. Затем попал на Северный флот.

В 1950-х майора Баринова перевели в Балтийск, где офицер служил начальником продовольственной службы дивизии торпедных катеров. Много читал, интересовался самыми разными вещами. Даже специально взял отпуск, чтобы поучаствовать в раскопках Королевского замка. Начал заниматься парусным спортом. Купил яхту, еще немецкую (их хватало в бывшем Пиллау) и когда уезжал, забрал ее с собой: наняв железнодорожную платформу. В 1956-м вернулась из ссылки мать, отца реабилитировали посмертно, можно было возвращаться в Москву.

В 1960-м Баринов поступил в Литературный институт имени Горького. Руководил клубом «Встреча с будущим» при Центральном доме работников искусств, устраивал с подростками походы на шлюпках по рекам и озерам, проводил с ребятами необычные каникулы в родовом имении Пушкиных селе Михайловском.

Внешне крепкий, Марк Михайлович всю жизнь мучился астмой. Его не стало 13 декабря 1984 года. Последняя книга писателя вышла уже после его смерти. Предисловие написал академик Дмитрий Лихачев, который назвал автора Учителем.