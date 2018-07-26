2018-07-26T16:19:07+03:00
Общество

В Зеленоградске «скорая» не могла подъехать к пациенту из-за припаркованных машин

К счастью, человеку удалось оказать медицинскую помощь, несмотря на задержку в пути
Ольга ГОНЧАРОВА
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Карете "Скорой помощи" долго пришлось плутать по узким переулкам.Карете "Скорой помощи" долго пришлось плутать по узким переулкам.Фото: Ольга Гончарова
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В Зеленоградске 25 июля чудом удалось спасти погибающего мужчину. На пляже отдыхающему резко стало плохо. Возможно, от жары забарахлило сердце, поднялось давление. Знакомые тут же вызвали «скорую», благо местная больница рядом, в 10 минутах езды. Однако медицинской карете быстро добраться до больного не удалось. «Скорая» долго плутала в поисках свободного проезда на променад, но везде спецмашина с включенным проблесковым маячком и сиреной натыкалась на непреодолимые препятствия. Проезды на набережную были забиты припаркованными как попало авто. Странное дело, местная полиция, которая обязана следить за тем, чтобы не нарушались правила дорожного движения, а машины парковались исключительно на разрешенных парковках и стоянках, этого безобразия не наблюдала. К счастью, хоть и с заметным опозданием медики прорвались к пациенту. Обошлось без жертв.

Чрезвычайную ситуацию «Комсомолке» прокомментировал заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе Калининградской станции скорой медицинской помощи Валерий Сергеев:

- Пострадавший человек действительно нуждался в экстренной медицинской помощи, когда отсчет идет на минуты. А такие случаи часты, мы не можем проехать! Каретам «скорой» с сиренами и мигалками не освобождают дорогу, не пропускают другие участники движения. Пока трагедий в Калининграде не было, но тем не менее, когда нашим сотрудникам не уступают дорогу, то это крайне затрудняет работу. Для нас была и остается серьезная проблема: найти больного по адресу. Улицы плохо освещены, табличек с названиями улиц и нумерацией домов нередко нет, проезда к домам тоже, лифты не работают. А сейчас все огораживаются заборами, ворота закрыты, на дистанционном управлении, не заехать, не выехать. На все это уходит масса времени, когда надо спасать человеческую жизнь.

Всем памятна трагическая история, шокировавшая всю страну. В Петропавловске-Камчатском карета «Скорой помощи» не могла доехать до пациента, из-за того, что путь преградила другая машина. В результате, врачи не успели вовремя, молодой человек погиб. По горячим следам резонансного дела депутаты Госдумы предложили разрешить «скорой» идти на таран, если есть помехи на пути к больному, но поостыв, инициативу «похоронили»…

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