Балтийское море из-за жары превращается в болото: не опасно ли в нем купаться?

26 Июль 16:41 2018-07-26T17:10:58+03:00

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Коричневая «чума»

В нашем регионе установилась тропическая жара. Море прогрелось до 23 градусов по Цельсию. Тысячи калининградцев мчатся на побережье в переполненных электричках, тысячи томятся в автомобильных пробках, мечтая попасть на морской песочек и окунуться в относительную прохладу Балтики. Однако калининградские пляжи могут вот-вот закрыть для купания! Да-да, имеется такой слушок.

Дело в том, что на всем побережье от Балтийска до Куршской косы - завалы зловонной бурой тины. Кисель из сине-зеленых водорослей прибивает к берегу. А вода представляет собой этакое сусло с желтоватыми вкраплениями и более крупными фрагментами. Но народ массово лезет в воду, чтобы окончательно не расплавиться на солнце.

Загрязнения морской воды связывают с аномально теплой погодой — такого лета не бывало с 2010 года!

Почему же в море появились подозрительные пятна? Ученые предполагают, что это результат бурного размножения водорослей, хотя не исключено и техногенное загрязнение.

- Пока мы можем констатировать жару и, более активное, чем обычно, цветение водорослей. Сегодня, наше научно-исследовательское судно выходит в экспедицию, посмотрим, - сообщил «Комсомолке» директор АО Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Вадим Сивков.

Океанологи возьмут пробы воды, установят источники загрязнения, обобщат результаты мониторинга и главное, ответят на вопрос, что делать дальше, дабы не дойти нашей Балтике до крайней черты.

В Балтийско-Арктическом морском управлении Росприроднадзора несколько успокоили, сказав, что опасности для жизни и здоровья населения цветущая Балтика не представляет.

- Вчера, 25 июля, мы вместе с пограничниками выходили в открытое море. Повсюду наблюдали коричневые, желтые пятна. Это явление связано с устоявшейся жаркой погодой, эвтрофикацией водоема из-за смыва органических удобрений с полей и активным цветением водорослей. Но здоровью людей ничто не угрожает, - говорит руководитель отдела государственного экологического надзора на море по Калининградской области Сергей Побережный.

На Куршской косе - чистота

Отметим, что первыми обеспокоились экологической ситуацией жители Зеленоградска, увидев в море обширные коричневые пятна и желтые следы на поверхности, напоминающие пыльцу цветущих весной деревьев. Но цветение растительности на берегах закончилось и этот фактор не может иметь к сегодняшнему дню отношения. Тем более, на Куршской косе по словам пресс-секретаря национального парка Ольги Большаковой, девственно чисто:

- У нас чистое море и чистый пляж. И нет такого количества купальщиков, которые, чего греха таить, отправляют в море естественные надобности. Вероятно, эти продукты жизнедеятельности загрязняют море и способствуют размножению сине-зеленых водорослей.

Но, кроме бурой тины, у кромки воды и на пляжах от Пионерского до Зеленоградска много промышленного и бытового мусора, щепы, дерева, бревен и керамзита! Кстати, в Пионерском купание запрещено из-за работ по берегоукреплению – рабочие забивают буны, а в порту активная фаза строительства грузопассажирского терминала. Там особенно грязно. А на траверзе мыса Гвардейский работает Газпром. Тоже что-то «строят и углубляют». А любые промышленные разработки могут негативно влиять на чистоту морской воды и экологию моря. В любом случае, точно сказать о причинах можно лишь после лабораторных проб воды.

Второе пришествие

Надо отметить, что в приморской зоне Калининградского побережья Балтика первый раз зацвела еще в начале июня, когда две недели также стояла несусветная жара и вода быстро прогрелась. Бурая тина накрыла пляжи в районе Куликово, Пионерском, Зеленоградске. Стояло страшное зловоние. Но, как только похолодало, море стало более чистым.

Тогда, заведующий морской лабораторией Атлантического отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, кандидата биологических наук Елена Ежова заявила, что цветение водорослей наносит вред экосистеме Балтики:

- Наиболее активным цветение может быть там, находятся населённые пункты. Дождём с почвы в море смывает различные вещества — так формируется благоприятная питательная среда, которая вкупе с высокими температурами провоцирует цветение. Эти водоросли убивают различные морские микроорганизмы, лишая их света и питания. Растения легко отрывает во время шторма и носит по всему морю. Они могут скапливаться в бухтах, вдоль молов.

Прибалты закрывают пляжи

С «сине-зеленой» проблемой сталкиваются и наши соседи. В прошлом году пляжи Сопота, Гданьска и Гдыни закрыли из-за опасных водорослей, в этом – запретили купание на Хельской косе. Кстати, поляки водоросли собирают специальными машинами и отправляют на переработку. Водные растения пускают на биогаз. Но у нас, пока биогаз не нужен, хотя идею начали прорабатывать.

В Эстонии на таллинском пляже Пирита тоже обнаружены ядовитые сине-зеленые водоросли, позже - на пляже в Вецаки в Латвии. Местные власти призвали жителей воздержаться от купания в этих районах.

Ученые и врачи констатируют, опасность представляют не сами водоросли, а ядовитые вещества, которые возникают при их жизнедеятельности и разложении. Эти токсины вызывают отравления и аллергию.

В частности, в интервью литовскому изданию Sputnik Литва российский эксперт Наталья Рязанова рассказала:

- Очевидно, что эти водоросли на балтийском побережье, конечно, не родные, они принесенные. Скорее всего, они были туда занесены течениями Атлантики. Надо сказать, что, действительно, этот вид водорослей, именно сине-зеленые - один из древнейших видов водорослей на планете, является опасным. Конечно, надеюсь, что в таком большом количестве их там не будет, где именно отдыхают люди. Но тем не менее имеет смысл ограничить пребывание людей и особенно детей в таких районах.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Глава калининградского Управления Роспотребнадзора Елена БАБУРА:

- Повышение температуры воды - это с одной стороны хорошо, мы готовы купаться. Но хорошо не только человеку, но и живности, которая там обитает, в том числе и водорослям. Они начинают развиваться и создают неблагоприятные для нас условия. Нам неприятно купаться, потому что на воде рыжие пятна, появляется запах. Водоросли не переносят инфекционные заболевания, но у отдыхающих может возникнуть так называемый зуд купальщика. Это вызывает кожные и аллергические реакции. Если это опасно для человека, безусловно, будут приниматься меры по рекомендациям не купаться. И когда мы говорим, что вода в водоемах не соответствует требованиям и там есть патогенные и условно патогенные микроорганизмы. Но мы видим, что люди и этого не соблюдают, это опасно для здоровья уже сейчас.