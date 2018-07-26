2018-07-26T17:04:40+03:00
Общество

Женсовет спешит на помощь: в Калининграде появилась новая общественная организация

Заниматься планируют всем, что интересует калининградок: от инициативы мам по улучшению детской площадки до проблем с семейным насилием
Светлана БАРОН
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Тренировка женского батальона перед реконструкцией Гумбинненского сражения.Тренировка женского батальона перед реконструкцией Гумбинненского сражения.Фото: Иван МАРКОВ
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В городском общественном совете при главе Калининграда решили создать женский совет. Инициативу одобрили во время заседания общественного совета на прошлой неделе. Председателем назначили Оксану Прищепову, первое заседание прошло в среду, 25 июля. В эфире радио «Комсомольская правда» Оксана (по совместительству - президент общественной организации «Мир женщины») рассказала, чем женсовет займется.

- Мы пригласили все действующие женские организации социальной направленности. Бывает, что женщина ходит от кабинета к кабинету, и ей никто не может помочь. Сообща будем решать любые проблемы, - уверяет Оксана Прищепова.

Заниматься в женсовете планируют всем, что интересует калининградок: от инициативы мам по улучшению детской площадки до проблем с семейным насилием.

- Цикличность насилия в семье заметила еще известная психолог Леонор Уолкер. Сначала нарастает напряжение: мужчине в партнерше все не нравится (вы плохо готовите, толстая, страшная, не умеете воспитывать детей и так далее). Если женщина терпит, после этого происходит сам случай физического насилия, который может длиться от трех часов до трех дней. После чего в паре начинается фаза «медового месяца». Он приходит с цветами, извиняется, клянется в любви, дает деньги, носит на руках. Многие женщины попадают в зависимость от этого ощущения. Потом снова растет напряжение и цикл повторяется. Знаете, когда женщина обращается в кризисный центр? Когда «медовый месяц» больше не происходит, начинается жизнь от напряжения — к насилию, - рассказывает председатель калининградского женсовета.

По словам Оксаны Прищеповой, единственный шанс вытащить жертву из этого круга — сразу после акта насилия. Сейчас в Калининграде работает телефон доверия для женщин, попавших в сложную ситуацию. Позвонить по номеру 39-05-14 можно с 9 до 17 часов по будням. Также есть общероссийская прямая линия 8 800 7000 600.

Однако говорить о своих проблемах готовы не все. По словам работающего на горячей линии психолога ресурсного центра "Твоя жизнь в твоих руках" Светланы Ефимцевой, к ней поступает примерно один звонок в три дня. С начала этого года было около 50 звонков.

- Чаще всего женщины подвергаются моральному, физическому и экономическому насилию (когда мужчины ущемляют их финансово). Но дело в том, что обидчики сильно контролируют жертву, потому даже звонок может стать огромной проблемой, - рассказала Ефимцева.

По словам психолога, жертвы возвращаются к своим обидчикам в среднем восемь раз, надеясь на возможность повлиять на мужчину, изменить его. Но специалист настаивает, что насилие можно прекратить только вместе с отношениями.

Руководство женсовета обещает касаться всех сторон жизни и гражданского общества. «Наша задача состоит в том, чтобы наладить нормальное гражданское участие женщин в решении проблем персональной семьи, проблем воспитания детей и граждан в целом. Чтобы женщина, которая занимается семьей и домом, не чувствовала себя одинокой и чужой в этом городе», — говорит Прищепова.

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