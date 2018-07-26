Живые организмы из прошлого: В Калининграде открылась выставка старинных граммофонов и патефонов

26 Июль 17:35 2018-07-26T17:48:14+03:00

Выставка «Звуки прошлого» открылась в Калининградском областном историко-художественном музее. В экспозиции представили шарманки, фонографы, граммофоны и патефоны XIX-XX веков из коллекции Андрея Мациевского.

Раритетные устройства калининградец собирает уже несколько лет и теперь решил показать их публике.

- Казалось бы, сегодня музыки хватает. Есть радио, есть гаджеты и компьютеры. Но когда я впервые услышал, как звучит граммофон – это было в Брюгге – я понял, что вот он, настоящий звук! Это запало внутрь, я влюбился навсегда. Граммофон или патефон – это же живой организм, ему не нужно электричество или подзарядка батареи. Ему нужно лишь внимание хозяина, – говорит Андрей Мациевский.

Многие патефоны коллекционер покупал, как он сам говорит, в безжизненном состоянии.

- Я самостоятельно их разбирал, ремонтировал, где-то мне помогали краснодеревщики. Так, около года назад мы восстановили шарманку, которую я приобрел в Америке. Приехала она ко мне разбитая, вся разложенная. Удалось собрать и наладить. Теперь она на выставке, - говорит Андрей. – В своем собрании я делаю акцент на родоначальников: «Эдисон», «Пате» и так далее.

Первый патефон Андрей привез из Бельгии около шести лет назад. Так и началась его коллекция, которая теперь насчитывает десятки экспонатов. Это и большие напольные патефоны, которые ставили в кабинетах, и граммофоны с роскошными трубами, и фонографы, и портативные устройства-чемоданчики. Все аппараты рабочие и на них можно слушать пластинки конца XIX – начала ХХ века.

Самые «почтенные» экспонаты выставки – французская и немецкая шарманки конца XIX века. Шарманка была изобретена в 1702 году итальянцем Джованни Барбьери. Это небольшой орган без клавиатуры – ящик, внутри которого размещены в несколько рядов звучащие трубки, меха и деревянный или металлический валик с шипами-кулачками. Крутя ручку, шарманщик мог воспроизвести 6-8 мелодий, записанных на валике.

Есть на выставке и другие любопытные экземпляры. Например, прародитель всех современных проигрывателей – «Минифон» швейцарского производства. Делали такие с 1924 по 1927 год.

- Я читал одно произведение, в котором описывалось, что немецкие летчики брали такие аппараты, когда летели бомбить английские города. Этот аппарат напоминает баночку из-под монпансье, он совсем маленький. Его удобно брать с собой. Но пластинки на нем слушают обычного размера. Очень любопытно! – говорит Андрей.

Коллекционер признается, что дома часто заводит граммофоны, любит ставить старые пластинки, когда приходят друзья, или просто вечером после рабочего дня.

Выставка «Звуки прошлого» работает до 9 января 2019 года.

Больше фото смотрите в нашей галерее.

Фонограф фирмы Томаса Эдисона. Модель Standart. Мореный дуб. США, 1900-1905 гг.

Музыкальная шарманка на перфорированном ролике. Ду. Франция, 1885-1890 гг.

Граммофон фирмы HMV. Модель Monarch. Мореный дуб. Труба также выполнена из мореного дуба. Англия, 1910-1915 гг.

Портативный патефон фирмы Telefunken. Такой чемоданчик можно было легко взять в дорогу. Германия 1940-1945 гг.

Фонограф фирмы Томаса Эдисона. Модель под специальный формат пластинок. США, 1920-1925 гг.

Напольные или кабинетные патефоны. В них можно было хранить и пластинки, и другие ценные вещи. Опускаешь крышку – получается обычный шкафчик на ножках.

Шикарные немецкие граммофоны 1915-1920 годов. Их трубы сделаны из прочной жести и покрыты краской.