Калининградцы увидят самое длинное лунное затмение века

26 Июль 19:07 2018-07-29T13:10:01+03:00

В пятницу в вечернем небе можно будет наблюдать сразу два астрономических явления

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Вечером в пятницу, 27 июля, калининградцы смогут наблюдать сразу два астрономических явления: самое длительное лунное затмение в XXI веке и великое противостояние Марса.

- Такая совокупность событий происходит крайне редко, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель астросообщества БФУ им. Канта Алексей Байгашов. - Марс сблизится с Землей на минимальное расстояние. Что касается лунного затмения, то Луна вечером в пятницу будет красной, как только появится на небе, а после мы сможем наблюдать выход из фазы затмения, который завершится к полуночи. Кстати, никакой магии в красном цвете нет. Просто солнечный свет проходит через атмосферу Земли, падает на Луну и отражается.

По словам калининградского астронома, уже сейчас около Луны можно невооруженным глазом рассмотреть не только Марс, но и Сатурн с Юпитером. Марс имеет красноватый оттенок, а остальные выглядят, как очень яркие звезды. А на предупреждения астрологов о судьбоносности событий вечером в пятницу у Байгашова свой взгляд:

- Я ученый и не верю ни в какие псевдонаучные теории. Луна - это просто камень, который летает вокруг Земли. Опасаться ее, это как опасаться любого булыжника, найденного на земле. Ничего землянам не грозит! - заверил представитель БФУ.

Алексей напомнил, что в августе нас ждет известный метеорный поток Персеиды, пик которого приходится в среднем на 14-15 число. Наблюдать за «падением звезд» лучше подальше от городских огней.