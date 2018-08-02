Почему Калининград растет, а восток области вымирает?

2 Авг. 15:43 2018-08-02T15:44:25+03:00

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В последние годы численность населения Калининграда и области стабильно растет, а восточные муниципалитеты региона столь же стабильно вымирают. Приведу две цифры: за десять последних лет жителей Калининграда стало больше на 54 тысячи человек - это лучший показатель среди городов Прибалтики. Вместе с тем количество проживающих в одном из крупнейших районных центров области Черняховске с 2008 по 2018 годы сократилось на 4,6 тысячи человек, что превышает численность населения, например, Славска или Полесска. Прокомментировать последние демографические тренды мы попросили кандидата географических наук, доцента Балтийского Федерального университета имени Канта Ларису Емельянову.

Нас затянули миграционные сети

- Лариса Леонидовна, чем можно объяснить, что в течение последних десять лет население Калининграда увеличивается, в то время как в остальных крупных городах Прибалтики наблюдается стагнация или уменьшение числа жителей?

- Длительный период времени начиная с 1990-х Калининград и Калининградская область имеют устойчивый миграционный прирост. Для Калининграда он обеспечивается как внешней (международной и межрегиональной), так и внутренней (внутриобластной) миграцией. За последние семь лет в Калининграде выросли показатели рождаемости, но при этом не так существенно снизилась смертность, что не позволило областному центру выйти из состояния незначительной демографической убыли.

Но общий прирост населения именно за счет миграции устойчиво положительный. За счет чего численность населения выросла не только в областном центре, но и ряде муниципалитетов области.

Кроме того, рост численности областного центра и примыкающих к нему районов объясняется также и усиливающимися урбанизационными процессами, ростом Калининградской городской агломерации, чему способствует и активное жилищное строительство.

Растет внутрирегиональная мобильность населения, что является положительной тенденцией, связанной в том числе и с ростом доходов населения. Эти процессы оттягивают часть наиболее активного и мобильного населения восточных периферийных районов в западную динамично развивающуюся часть области.

- Наверняка есть научное объяснение этим процессам? Я что-то слышал про теорию миграционных сетей...

- Действительно, одна из самых распространенных научных теорий - это теория миграционных сетей. Суть ее сводится к тому, что, когда определенное количество мигрантов уже обосновалось в регионе назначения (какими бы мотивами ни объяснялась их миграция), в игру вступают совсем иные силы, а именно - силы социального взаимодействия, построенные на родственной или этнической близости.

Миграционные сети называют также социальным капиталом мигрантов, опираясь на который последние легче решаются на миграцию. Помимо материального капитала (денежные средства) и человеческого капитала (образование, квалификация, знания), социальный капитал является третьим важнейшим миграционным ресурсом, который и мотивирует людей к миграции, дает для этого дополнительные возможности.

Миграционные сети в регионе стали складываться наиболее активно в 1990-е и их влияние не ослабевает, а, наоборот, растет, в том числе и за счет реализации Государственной миграционной программы оказания содействия переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Программа успешно реализуется в Калининградской области с 2007 года, за 10 лет в регион переехали более 40 тыс. переселенцев.

В начале 2018 года был принят уже третий по счету раунд Программы, которая будет работать до 2020 года.

Едет молодежь из Казахстана...

- Из каких стран преимущественно приезжают в Калининград переселенцы?

- Из Казахстана, Украины, Киргизии, Узбекистана и Молдовы, две трети прибывших в возрасте менее 40 лет. Надо отметить, что принятая в начале 2018 года третья по счету региональная Программа предусматривает переселение соотечественников, которые будут востребованы региональным рынком труда, в первую очередь - высококвалифицированных специалистов и квалифицированных рабочих. В перечень наиболее востребованных в Калининградской области включены рабочие специальности - водители, электрики, сварщики, строители, работники медицинской сферы, специалисты АПК.

- Насколько эта тенденция (прирост населения) долгосрочна?

- Миграционные тренды в целом достаточно устойчивы. Что может оказать воздействие на изменение миграционных потоков? В первую очередь - ответная реакция на миграционное давление рынка труда. Экономика и рынок труда при перенасыщении трудовыми ресурсами или при резких диспропорциях сразу дадут сигнал в виде роста безработицы, социальной напряженности. Но этого не происходит. И причина - быстрое сокращение в целом трудоспособной части населения региона. Поэтому безработица даже в условиях продолжающегося кризиса не растет и миграцию регион выдерживает (в среднем в год миграционный прирост составляет 4-5 тысяч человек).

А что с рождаемостью?

- Что происходило в последние 10 лет с естественным движением населения? Рождаемость растет?

- Да, действительно, рождаемость растет, а смертность снижается, пусть не такими высокими темпами, как хотелось бы, но по сравнению с началом нулевых это хорошие показатели. Так, общий коэффициент рождаемости в Калининграде вырос с 11 рождений (на 1000 населения) в 2011 году до 13,3 в 2016-м. Для демографического развития рост коэффициента на два с лишним пункта – это существенная положительная динамика, которую крайне важно поддержать. Есть у нас муниципалитеты, в которых естественный прирост имеет положительные значения, то есть рождаемость превышает показатели смертности, причем устойчиво в течение уже семи лет – это в первую очередь Гурьевский городской округ, Багратионовский и Балтийский районы, городской округ Мамоново. Устойчивость положительного естественного прироста отражает общую тенденцию как роста рождаемости, так и в первую очередь снижения смертности, что в целом указывает на процессы демографического «оздоровления» регионального социума.

Восток в «минусе»

- Еще одна тенденция - спад населения в восточных муниципалитетах Калининградской области. С чем это связано?

- Да, действительно с 2010 года численность населения за счет отрицательного естественного прироста и миграционной убыли сократилась в Гвардейском и Славском городских округах, Неманском, Полесском и Черняховском муниципальных районах. Что касается Гвардейского городского округа и Полесского района, то сокращение здесь численности населения определяется их близостью к областному центру, зоне влияния Калининградской городской агломерации, которая притягивает молодежь, сокращая тем самым их собственный демографический потенциал рождаемости.

На востоке области стремительно пустеют даже многие районные центры.Фото: Александр Подгорчук

Точно так же Неманский район отдает часть своего молодого населения Советску. Сокращение населения в Славском районе – это комплекс причин как миграционного характера, так и экономико-географического – крайне мало рабочих мест, да и удаленность от основных транспортных коммуникаций сказывается. Еще одна причина - приграничное положение, которое сегодня также не способствует динамичному развитию восточной периферии в целом. Отрицательный миграционный прирост имеют Краснознаменский и Озерский округа, Неманский муниципальный район.

- В каких районах самые крупные демографические провалы?

- Самые большие демографические проблемы в Черняховском и Советском городских округах. Для Черняховского района характерна высокая, выше, чем средняя по области, смертность. Повышенная смертность при низкой рождаемости фиксируется в Советске, но Советск в отличие от Черняховского округа несколько выигрывает за счет положительной миграции. В Черняховском же районе на фоне демографической убыли идет существенный миграционный отток. В ряде районов фиксируется низкая рождаемость. Это в первую очередь Янтарный городской округ и Светлогорский муниципальный район. В этих муниципалитетах численность населения растет только за счет миграции.

Политика выравнивания диспропорций

- Можно ли исправить неблагоприятную ситуацию?

- Сложившаяся демографическая ситуация - это следствие территориальных диспропорций и результата поляризации пространства в условиях его социальной и экономической неоднородности. Все это усилилось в результате экономического кризиса и санкционной политики. Необходимо приступить к разработке и дальнейшей реализации региональной политики выравнивания территориальных диспропорций с опорой на собственные силы, под которой следует понимать политику по сближению уровней социально-экономического развития территорий, созданию условий для экономического роста и повышения качества жизни, что в свою очередь будет способствовать социальной защищенности населения и его демографическому развитию.

- А конкретно?

- Среди конкретных инструментов политики выравнивания - развитие социальной сферы и инфраструктуры проблемных территорий, перераспределение финансовых ресурсов в рамках межбюджетных отношений, стимулирование опережающего экономического развития полюсов и точек роста. Важной составной частью этой политики должны стать постоянные исследования по выявлению и мониторингу диспропорций, созданию информационно-аналитической базы как основы для принятия взвешенных управленческих решений.

- И последний вопрос: как выглядит Калининградская область с точки зрения демографической ситуации и уровня экономического развития на общероссийском фоне?

- Общий анализ геодемографической обстановки позволяет утверждать, что уровень экономического развития в регионе средний, а демографическая ситуация несколько лучше, чем в большинстве российских регионов.

Население городов Калининградской области

Население городов Калининградской областиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Население городов Прибалтики