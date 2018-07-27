2018-07-27T11:21:23+03:00
Общество

Ремонт дорог в Калининграде: На улице Гагарина поменяют не только бордюры, но и асфальт

Всего до конца года должны привести в порядок более 20 магистралей
Светлана БАРОН
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В дальнейшем на улице Гагарина запланирован ремонт дорожного покрытия.В дальнейшем на улице Гагарина запланирован ремонт дорожного покрытия.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Директор муниципального казенного учреждения "Городское дорожное строительство и ремонт" Владимир Свинцов рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» о том, какие улицы города отремонтируют в августе и как меняли стекло на Деревянном мосту.

Эстакадный мост

На Эстакадном мосту работы над деформационными швами возобновились после ЧМ-2018.

- Там завершают ремонт, который перед Чемпионатом не успели. Работают только по ночам. Так что движение на Ленинском проспекте это не осложнит, - уверяет Свинцов.

Ливневки

Июльский ливень показал, что улицы продолжает затапливать. По словам представителя МКП "Городское дорожное строительство и ремонт", проблема не в канализациях, а в том, что реки и каналы, куда ливневка выведена, не могут принять такое количество сточных вод. «Люди работают, решают проблемы, хоть и не так быстро, как хотелось бы», - добавил Свинцов.

Медовый мост

Вернулись дорожники к работам на Медовом мосту. Сейчас там производится ремонт ограждения и береговых опор, очистка русла, покраска металлоконструкций. Завершить объект планируют за полтора месяца.

Смотровое стекло на Деревянном мосту

Новая инсталляция стекла на Деревянном мосту в этот раз обошлась в пять тысяч рублей вместо ста. Дело в том, что после второго акта вандализма стекло вставили не новое.

- Оно четырехслойное было, мы демонтировали верхнюю часть стекла, отшлифовали, и вернули трехслойным, - признался Владимир Свинцов. Он добавил, что сейчас работают над системой видеонаблюдения.

Улица Гагарина

Калининградцы спрашивают, почему на улице Гагарина меняют новый бордюрный камень. Оказалось, что это не замена - бордюры регулируют, камень переустанавливают в отметки, которые обеспечивают нормальный водосток. В дальнейшем там запланирован ремонт дорожного покрытия. На Московском проспекте тоже сейчас проходит регулировка колодцев.

Планы

- В этом году делаем 21 улицу, по восьми работы завершены, на четырех еще не приступали, 9 сейчас в активной работе, - рассказал директор муниципального казенного учреждения "Городское дорожное строительство и ремонт" Владимир Свинцов. - Из крупных объектов — Московский проспект от школы милиции до Литовского вала, проспект Победы в августе будем делать, уже идут работы на Пролетарской и Нарвской улицах.

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