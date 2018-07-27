Главные события выходных: День ВМФ в Балтийске, фестиваль «Ушкуй» и автовыставка в Калининграде

27 Июль 12:16 2018-07-27T12:26:11+03:00

Всего на празднике можно увидеть более 40 боевых кораблей и судов обеспечения. Фото: Александр Подгорчук

"Комсомолка" узнала, что интересного ждет калининградцев в этот жаркий уик-энд

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ПРАЗДНИК

День военно-морского флота (0+)

БАЛТИЙСК

Во время военно-морского парада в линию выстроятся эсминец «Настойчивый», корвет «Стерегущий», малый ракетный корабль «Зыбь», ракетный катер «Р-257», базовый тральщик «Леонид Соболев», большой десантный корабль «Калининград», судно связи «Василий Татищев» и большое таможенное судно «Дмитрий Шишков».

Во время праздника артиллеристы армейского корпуса Балтийского флота выполнят показательное учебно-боевое упражнение по огневой поддержке высадки морского десанта. Как сообщает пресс-служба флота, стрельба будет производиться из реактивных систем залпового огня «Град» и 122-миллимитровых самоходных гаубиц «Гвоздика». В общей сложности, в эпизоде будет задействовано свыше 10 единиц боевых машин артиллерийского и мотострелкового соединений армейского корпуса.

Жители и гости города также смогут посетить корабли флота, которые будут пришвартованы у причалов Аванпорта – ракетный катер «Димитровград», рейдовый тральщик «РТ-231» и спасательный многофункциональный катер «СМК-2172». Всего на праздника можно увидеть более 40 боевых кораблей и судов обеспечения.

День ВМФ 2018 Балтийск программа

28 июля

09.00 – 09.40. Божественная служба (молебен) в кафедральном Свято-Георгиевском морском соборе Балтийского флота. Вынос десницы апостола Андрея Первозванного из собора. Крестный ход.

10.00-10.30. Обход кораблей в линии парада в Калининградском морском канале

09.00 – 18.00. Работа выставка вооружения, военной техники на площади Балтийской славы.

11.00. Открытие мемориала «Они сражались за Родину», посвященного погибшим морякам-балтийцам (ул. Красной Армии).

12.05. Реконструкция штурма крепости Пиллау, концерт (крепость Пиллау).

29 июля

Площадь Балтийской славы

12.00 – 17.00. Выставка вооружения, военной техники, посещение военных кораблей.

12.30. Концерт ансамбля «Черные береты».

Гавань ПРС

10.00. Парад кораблей в Калининградском морском канале

10.25. Театрализованное представление «Виват Военно-морскому флоту России!».

10.45. Водный военно-спортивный праздник в Калининградском морском канале.

22.00. Фейерверк

Крепость Пиллау

12.00-17.00. Реконструкция штурма крепости Пиллау, работа музейной экспозиции.

Вертолетная площадка.

12.00. Театрализованное представление «Балтийск – город любви и надежд!».

12.30.Тожественная церемония открытия «Мы славим город с именем моря», поздравления официальных лиц.

13.00 – 16.00. Концертная программа.

16.00 – 20.00. DJ Sergio, DJ Lancaster

20.00 – 23.00. Концертная программа.

23.15 – 01.00. Дискотека.

Елизаветинский форт

20.00. Праздничный концерт артистов российской эстрады и творческих коллективов Калининградской области.

23.45. Фейерверк

КАЛИНИНГРАД

29 июля на территории Музея мирового океана Балтийский флот проведет информационно-агитационную акцию «Есть такая профессия – Родину защищать!». Здесь будут представлены образцы современной техники и вооружения, развернута выставка образцов военной формы одежды, экипировки и различных спасательных средств. Специально для гостей мероприятия развернут армейские палатки, в которых будут размещены выставочные стенды с экипировкой, снаряжением и символикой Военно-Морского Флота, сухопутных и береговых войск Балтийского флота, морской авиации и ПВО Балтийского флота.

На мобильном пункте отбора на военную службу по контракту каждый желающий сможет пройти профессионально-психологическое тестирование, подать первичные документы. На концертной площадке выступят артисты Ансамбля песни и пляски Балтийского флота, оркестр штаба Балтийского флота, а также творческие коллективы Калининграда и области.

ФЕСТИВАЛЬ

«Ушкуй»-2018 (0+)

Крупнейший в Калининградской области фестиваль средневековой культуры и исторических боевых искусств состоится в третий раз. Зрителей ждут индивидуальные и командные профессиональные бои, зрелищные групповые сражения в незабываемом духе средневековья! Чемпионы страны и мира сойдутся на ристалище по правилам международной федерации средневековых боев. На территории фестиваля в специально воссозданном средневековом городище на берегу реки Лава откроются ремесленные мастерские, средневековая гастрономия, интерактивные площадки для детей и взрослых, будут проходить исторические лекции и экскурсии.

Программа:

28 июля, суббота

11:00. Открытие фестиваля

12:00 - 18:00. Работа интерактивных площадок и мастер-классов

12:00 - 18:00. Групповые бои "3 x 3"; "5 x 5"

17:00 - 18:30. Турнир по дисциплине "Спортивный меч" для зрителей

18:45 Закрытие исторического городища для посещения

19:00 - 21:00. Массовая постановочная битва за городище, массовые бои (бугурты)

21:00 - 22:00. Музыкальная, танцевальная интерактивная программа

29 июля, воскресенье

11:00 Открытие фестиваля

12:00 - 16:00. Работа интерактивных площадок и мастер-классов

12:00 - 13:30. Пеший турнир бойцов "1 Х 1"

14:00 - 15:30. Конная программа

14:00 - 15:30. Турнир лучников

16:00 - 17:00. Дневная музыкальная программа

17:00. Окончание фестиваля

Цена билетов: детский - от 200 р., взрослый – от 400 р., дети до 6 лет – бесплатно.

Место проведения: Историко-природный парк "Ушкуй", 3 км от Правдинска, 50 км от Калининграда. Точные координаты: 54°28'19.1"N 21°03'58.2"E

ВЫСТАВКА

Калининградский областной историко-художественный музей

«Звуки прошлого» (0+)

В экспозиции представлены шарманки, фонографы, граммофоны и патефоны XIX-XX веков из коллекции Андрея Мациевского. Раритетные механические устройства для воспроизведения звука позволят совершить путешествие в прошлое и ознакомиться с историей невероятных изобретений.

Самые «почтенные» экспонаты выставки – французская и немецкая шарманки конца XIX века. Шарманка была изобретена в 1702 году итальянцем Джованни Барбьери. Это небольшой орган без клавиатуры – ящик, внутри которого размещены в несколько рядов звучащие трубки, меха и деревянный или металлический валик с шипами-кулачками. Крутя ручку, шарманщик мог воспроизвести 6-8 мелодий, записанных на валике. Имя «уличному органу» дала французская песня «Charmante Catherine» («Прекрасная Катрин»). Именно поэтому в России шарманку иногда называли «Катаринка».

Выставка работает до 9 января.

ПРАЗДНИК

Верхнее озеро

28 июля

«Молодой Калининград» (0+)

На набережной будут размещены тематические площадки и интерактивные зоны:

- паркур и воркаут;

- арт площадка (граффити фестиваль - создание уникальных объектов);

- лекторий (интересные спикеры, лайфхаки для молодежи);

- релакс-зона;

- автостайлинг (выставка тюнингованных автомобилей, фотозона);

- слеклайн;

- контест на скейт-парке;

- танцевальный проект «One shot»;

- фотозона;

- «Хаски - город»;

- антикафе «Сухомятка»;

- роллеры;

- площадка от библиотек Калининграда;

Все желающие смогут попробовать свои силы в творческих, спортивных и интеллектуальных активностях, а также принять участие во множестве розыгрышей призов и подарков от партнеров мероприятия.

Ровно в 20.00 на территории скейт-парка стартует open-air, за отличную музыку отвечают диджеи DJ Icecream и DJ Sitkey.