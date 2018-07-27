Главные события выходных: День ВМФ в Балтийске, фестиваль «Ушкуй» и автовыставка в Калининграде
ПРАЗДНИК
День военно-морского флота (0+)
БАЛТИЙСК
Во время военно-морского парада в линию выстроятся эсминец «Настойчивый», корвет «Стерегущий», малый ракетный корабль «Зыбь», ракетный катер «Р-257», базовый тральщик «Леонид Соболев», большой десантный корабль «Калининград», судно связи «Василий Татищев» и большое таможенное судно «Дмитрий Шишков».
Во время праздника артиллеристы армейского корпуса Балтийского флота выполнят показательное учебно-боевое упражнение по огневой поддержке высадки морского десанта. Как сообщает пресс-служба флота, стрельба будет производиться из реактивных систем залпового огня «Град» и 122-миллимитровых самоходных гаубиц «Гвоздика». В общей сложности, в эпизоде будет задействовано свыше 10 единиц боевых машин артиллерийского и мотострелкового соединений армейского корпуса.
Жители и гости города также смогут посетить корабли флота, которые будут пришвартованы у причалов Аванпорта – ракетный катер «Димитровград», рейдовый тральщик «РТ-231» и спасательный многофункциональный катер «СМК-2172». Всего на праздника можно увидеть более 40 боевых кораблей и судов обеспечения.
День ВМФ 2018 Балтийск программа
28 июля
09.00 – 09.40. Божественная служба (молебен) в кафедральном Свято-Георгиевском морском соборе Балтийского флота. Вынос десницы апостола Андрея Первозванного из собора. Крестный ход.
10.00-10.30. Обход кораблей в линии парада в Калининградском морском канале
09.00 – 18.00. Работа выставка вооружения, военной техники на площади Балтийской славы.
11.00. Открытие мемориала «Они сражались за Родину», посвященного погибшим морякам-балтийцам (ул. Красной Армии).
12.05. Реконструкция штурма крепости Пиллау, концерт (крепость Пиллау).
29 июля
Площадь Балтийской славы
12.00 – 17.00. Выставка вооружения, военной техники, посещение военных кораблей.
12.30. Концерт ансамбля «Черные береты».
Гавань ПРС
10.00. Парад кораблей в Калининградском морском канале
10.25. Театрализованное представление «Виват Военно-морскому флоту России!».
10.45. Водный военно-спортивный праздник в Калининградском морском канале.
22.00. Фейерверк
Крепость Пиллау
12.00-17.00. Реконструкция штурма крепости Пиллау, работа музейной экспозиции.
Вертолетная площадка.
12.00. Театрализованное представление «Балтийск – город любви и надежд!».
12.30.Тожественная церемония открытия «Мы славим город с именем моря», поздравления официальных лиц.
13.00 – 16.00. Концертная программа.
16.00 – 20.00. DJ Sergio, DJ Lancaster
20.00 – 23.00. Концертная программа.
23.15 – 01.00. Дискотека.
Елизаветинский форт
20.00. Праздничный концерт артистов российской эстрады и творческих коллективов Калининградской области.
23.45. Фейерверк
КАЛИНИНГРАД
29 июля на территории Музея мирового океана Балтийский флот проведет информационно-агитационную акцию «Есть такая профессия – Родину защищать!». Здесь будут представлены образцы современной техники и вооружения, развернута выставка образцов военной формы одежды, экипировки и различных спасательных средств. Специально для гостей мероприятия развернут армейские палатки, в которых будут размещены выставочные стенды с экипировкой, снаряжением и символикой Военно-Морского Флота, сухопутных и береговых войск Балтийского флота, морской авиации и ПВО Балтийского флота.
На мобильном пункте отбора на военную службу по контракту каждый желающий сможет пройти профессионально-психологическое тестирование, подать первичные документы. На концертной площадке выступят артисты Ансамбля песни и пляски Балтийского флота, оркестр штаба Балтийского флота, а также творческие коллективы Калининграда и области.
ФЕСТИВАЛЬ
«Ушкуй»-2018 (0+)
Крупнейший в Калининградской области фестиваль средневековой культуры и исторических боевых искусств состоится в третий раз. Зрителей ждут индивидуальные и командные профессиональные бои, зрелищные групповые сражения в незабываемом духе средневековья! Чемпионы страны и мира сойдутся на ристалище по правилам международной федерации средневековых боев. На территории фестиваля в специально воссозданном средневековом городище на берегу реки Лава откроются ремесленные мастерские, средневековая гастрономия, интерактивные площадки для детей и взрослых, будут проходить исторические лекции и экскурсии.
Программа:
28 июля, суббота
11:00. Открытие фестиваля
12:00 - 18:00. Работа интерактивных площадок и мастер-классов
12:00 - 18:00. Групповые бои "3 x 3"; "5 x 5"
17:00 - 18:30. Турнир по дисциплине "Спортивный меч" для зрителей
18:45 Закрытие исторического городища для посещения
19:00 - 21:00. Массовая постановочная битва за городище, массовые бои (бугурты)
21:00 - 22:00. Музыкальная, танцевальная интерактивная программа
29 июля, воскресенье
11:00 Открытие фестиваля
12:00 - 16:00. Работа интерактивных площадок и мастер-классов
12:00 - 13:30. Пеший турнир бойцов "1 Х 1"
14:00 - 15:30. Конная программа
14:00 - 15:30. Турнир лучников
16:00 - 17:00. Дневная музыкальная программа
17:00. Окончание фестиваля
Цена билетов: детский - от 200 р., взрослый – от 400 р., дети до 6 лет – бесплатно.
Место проведения: Историко-природный парк "Ушкуй", 3 км от Правдинска, 50 км от Калининграда. Точные координаты: 54°28'19.1"N 21°03'58.2"E
ВЫСТАВКА
Калининградский областной историко-художественный музей
«Звуки прошлого» (0+)
В экспозиции представлены шарманки, фонографы, граммофоны и патефоны XIX-XX веков из коллекции Андрея Мациевского. Раритетные механические устройства для воспроизведения звука позволят совершить путешествие в прошлое и ознакомиться с историей невероятных изобретений.
Самые «почтенные» экспонаты выставки – французская и немецкая шарманки конца XIX века. Шарманка была изобретена в 1702 году итальянцем Джованни Барбьери. Это небольшой орган без клавиатуры – ящик, внутри которого размещены в несколько рядов звучащие трубки, меха и деревянный или металлический валик с шипами-кулачками. Крутя ручку, шарманщик мог воспроизвести 6-8 мелодий, записанных на валике. Имя «уличному органу» дала французская песня «Charmante Catherine» («Прекрасная Катрин»). Именно поэтому в России шарманку иногда называли «Катаринка».
Выставка работает до 9 января.
ПРАЗДНИК
Верхнее озеро
28 июля
«Молодой Калининград» (0+)
На набережной будут размещены тематические площадки и интерактивные зоны:
- паркур и воркаут;
- арт площадка (граффити фестиваль - создание уникальных объектов);
- лекторий (интересные спикеры, лайфхаки для молодежи);
- релакс-зона;
- автостайлинг (выставка тюнингованных автомобилей, фотозона);
- слеклайн;
- контест на скейт-парке;
- танцевальный проект «One shot»;
- фотозона;
- «Хаски - город»;
- антикафе «Сухомятка»;
- роллеры;
- площадка от библиотек Калининграда;
Все желающие смогут попробовать свои силы в творческих, спортивных и интеллектуальных активностях, а также принять участие во множестве розыгрышей призов и подарков от партнеров мероприятия.
Ровно в 20.00 на территории скейт-парка стартует open-air, за отличную музыку отвечают диджеи DJ Icecream и DJ Sitkey.