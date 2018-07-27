«Мы едем за невестой»: В Калининграде свадебный кортеж проехал по встречной полосе Московского проспекта
В пятницу, 27 июля, на Московском проспекте в Калининграде едва не произошло массовое ДТП с погибшими и пострадавшими. В районе обеда на полосе встречного движения оказался свадебный кортеж из представительных автомобилей.
Видео с грубым нарушением Правил дорожного движения снял и выложил в Инстаграмм… будущий жених, сидящий на пассажирском месте. На кадрах видно, как дорогая иномарка на Московском проспекте едва не сбивает на пешеходном переходе пожилую пару, а также как встречные автомобили уворачиваются от столкновения.
- Всех двигаем, едем. Чтобы вы понимали, мы на «встречке», ребята. У нас свадьба, мы едем за моей невестой, будущей женой. Нам всем … (все равно), - комментирует жених.
На скандальный видеоролик обратили внимание СМИ, а затем и правоохранительные органы. Около 15 часов кортеж задержали инспекторы ГИБДД на старой зеленоградской дороге в районе поворота на Храброво.
- На водителей четырех автомобилей составлены административные протоколы за выезд на полосу встречного движения, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.
- Я за рулем не был, о чем я могу сожалеть, - заявил инспекторам жених.Фото: кадр с видео youtube.com
Сам автор видеоролика заявил полицейским, что ни о чем не жалеет. Видео задержания нарушителей можно посмотреть здесь.
- Я за рулем не был, о чем я могу сожалеть. Но вообще, конечно, сожалею, такое больше не повторится, - сказал жених.