2018-07-30T18:59:27+03:00
Происшествия

Убийца литовских бизнесменов 24 года скрывался в Белоруссии

Осенью 1993-го калининградец со своим приятелем зарезали и ограбили двух скупщиков янтаря из соседнего государства
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
В ходе следственного эксперимента преступник продемонстрировал, как убивал своих жертв.В ходе следственного эксперимента преступник продемонстрировал, как убивал своих жертв.Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области
Изменить размер текста:

Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор в отношении виновного в убийстве литовских бизнесменов в октябре 1993 года.

Прознав о том, что в Калининград приехали двое литовцев, которые занимаются скупкой «солнечного камня», приятели, одному из которых на тот момент было 30, а другому – 24 года, разработали адский план. Загодя сняв квартиру на улице Фрунзе, они вышли на «янтарщиков» и пригласили их якобы для обсуждения выгодной сделки.

Первым удар ножом в грудь получил 45-летний иностранец, который оказался убит наповал. Затем «братки» принялись кромсать его 38-летнего компаньона – этот получил почти два десятка ножевых ранений. Убийцы обыскали одежду своих жертв – в карманах нашлось около шести тысяч рублей. Из багажника автомобиля, на котором приехали литовцы, взяли 13 кило янтаря-сырца и электронные весы. Две человеческие жизни потянули в общей сложности на чуть более 150 тысяч неденоминированных рублей.

Убитых погрузили в машину, которую отогнали на берег Преголи в районе улицы Лесопильной и подожгли. Следующим утром на обгоревшие трупы наткнулись прохожие, которые сообщили о страшной находке в милицию. Оперативникам угрозыска вскоре удалось задержать младшего из преступников. Но старшему бандиту удалось скрыться за пределами российского эксклава. Как теперь выяснилось, пока подельник, получивший в апреле 1994 года законный срок, чалился на нарах, его старший товарищ обосновался в братской стране.

- Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и приостановлено, - рассказала официальный представитель регионального Управления СКР Наталя Гацко. – Объявленного в международный розыск мужчину удалось задержать только в мае 2017 года на территории Республики Беларусь компетентными органами иностранного государства. Необходимо отметить, что между СК России и Беларуси подписаны и действуют ряд соглашений и программа сотрудничества ведомств на 2016 – 2018 годы. В рамках указанной программы идет тесный обмен опытом и информацией по линии расследования преступлений.

Еще на стадии предварительного следствия (а затем и в суде) убийца признал вину в совершенном преступлении. И добавил, что сожалеет, о том, что сделал 25 лет тому назад и изъявил готовность понести залуженное наказание. Что ж, суд не отказал ему в этой возможности, отправив на девять лет и пять месяцев в исправительную колонию общего режима.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Калининградский эксперт рассказал, насколько подорожает свинина после вспышки АЧС
В Светлом с владельца овец взыскали 1,6 млн рублей за вытоптанную пшеницу
Ермак: Пляж в Балтийске не хуже, чем в Янтарном
На ул. Кутузова в Калининграде сбили 82-летнего пенсионера
Калининградец пригрозил зарезать таксиста за отказ везти собаку горожанина
В шести регионах РФ обнаружили зараженную АЧС свинину из Калининградской области
КЖД назначила дополнительные экспрессы в Светлогорск и Зеленоградск
Общественная палата предложили увеличить территорию Виштынецкого парка
В Зеленоградске отремонтируют подъездную дорогу к станции скорой помощи и больнице
На ул. Нарвской в Калининграде сожгли внедорожник
Калининградские таможенники изъяли 1000 пачек контрабандных сигарет
Осенью в Калининграде начнется ремонт второй эстакады
В Калининграде ночью сгорели три гаража и автомобиль
Вице-премьер Максим Федосеев подал в отставку
В «Балтийский Артек» приедет Борис Белозеров из «Что? Где? Когда?»
Под Зеленоградском экологи обнаружили сброшенные на обочину трупы свиней
В воскресенье в Зеленоградске пройдет чемпионат России по серфингу
В Калининграде пять человек заболели сальмонеллезом после того, как съели шаверму
Калининградец избил ломом чужой БМВ
В пяти поселках Гурьевского округа построили новые тротуары
В Озерском районе выявили два новых очага АЧС
Мэрия Калининграда: Кондиционеров нет в каждом третьем автобусе
В Калининграде разыскивают пропавшую пенсионерку
Из залива под Калининградом выудили шапку-ушанку и пляжный зонт
Под Правдинском незаконно вырубили лес на 10 миллионов рублей
Калининградец задержал грабителя и сдал его полицейским
В Гвардейске открыли мемориальную табличку в честь годовщины осады Тапиау