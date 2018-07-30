Убийца литовских бизнесменов 24 года скрывался в Белоруссии

30 Июль 18:56 2018-07-30T18:59:27+03:00

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Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор в отношении виновного в убийстве литовских бизнесменов в октябре 1993 года.

Прознав о том, что в Калининград приехали двое литовцев, которые занимаются скупкой «солнечного камня», приятели, одному из которых на тот момент было 30, а другому – 24 года, разработали адский план. Загодя сняв квартиру на улице Фрунзе, они вышли на «янтарщиков» и пригласили их якобы для обсуждения выгодной сделки.

Первым удар ножом в грудь получил 45-летний иностранец, который оказался убит наповал. Затем «братки» принялись кромсать его 38-летнего компаньона – этот получил почти два десятка ножевых ранений. Убийцы обыскали одежду своих жертв – в карманах нашлось около шести тысяч рублей. Из багажника автомобиля, на котором приехали литовцы, взяли 13 кило янтаря-сырца и электронные весы. Две человеческие жизни потянули в общей сложности на чуть более 150 тысяч неденоминированных рублей.

Убитых погрузили в машину, которую отогнали на берег Преголи в районе улицы Лесопильной и подожгли. Следующим утром на обгоревшие трупы наткнулись прохожие, которые сообщили о страшной находке в милицию. Оперативникам угрозыска вскоре удалось задержать младшего из преступников. Но старшему бандиту удалось скрыться за пределами российского эксклава. Как теперь выяснилось, пока подельник, получивший в апреле 1994 года законный срок, чалился на нарах, его старший товарищ обосновался в братской стране.

- Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и приостановлено, - рассказала официальный представитель регионального Управления СКР Наталя Гацко. – Объявленного в международный розыск мужчину удалось задержать только в мае 2017 года на территории Республики Беларусь компетентными органами иностранного государства. Необходимо отметить, что между СК России и Беларуси подписаны и действуют ряд соглашений и программа сотрудничества ведомств на 2016 – 2018 годы. В рамках указанной программы идет тесный обмен опытом и информацией по линии расследования преступлений.

Еще на стадии предварительного следствия (а затем и в суде) убийца признал вину в совершенном преступлении. И добавил, что сожалеет, о том, что сделал 25 лет тому назад и изъявил готовность понести залуженное наказание. Что ж, суд не отказал ему в этой возможности, отправив на девять лет и пять месяцев в исправительную колонию общего режима.