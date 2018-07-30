«Балтика» проиграла третий раз подряд. Что происходит?

30 Июль 19:57 2018-07-30T19:58:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Сначала был разгром от «Тюмени». Затем - обидное поражение от «Тамбова» на новом стадионе в Калининграде. Теперь - проигрыш в Подмосковье команде «Чертаново», которая только в этом сезоне вообще попала в ФНЛ. Начало чемпионата у «Балтики» - хуже не придумаешь.

Не дотерпели

Последний матч состоялся на стадионе «Домодедово» в воскресенье и собрал на трибунах чуть больше двух тысяч зрителей. «Балтийцы» неплохо начали и на 34-й минуте даже открыли счет: после передачи Алана Касаева мяч точно в ворота отправил Ника Дзаламидзе. Шансы на первую победу в сезоне была практически в руках и ногах «балтийцев» до 72-й минуты, когда судья увидел фол нашего защитника Сослана Таказова на форварде хозяев Романе Ежове. Пенальти успешно реализовал Антон Зиньковский, и счет стал 1:1. До конца игры у «Балтики» было как минимум два отличных шанса изменить результат, но сначала Торбинский был неточен при исполнении штрафного, а затем Григорьев не попал в ворота буквально с нескольких метров. Чертановцы, напротив, свои возможности не упустили и забили еще дважды. Итог - 3:1 в пользу хозяев и очередные 0 очков в копилку «Балтики».

- Если говорить о результате, то с одной стороны счет на табло, а с другой – попробуй и объясни, как я вижу эту ситуацию, - прокомментировал на пресс-конференции главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий. - Прежде всего, после двух поражений на нас висит нервное давление, а игра не дается легко. Проблемы с реализацией. Мы играем ниже своего потенциала. Я знал многое о сопернике – смотрел его игры. Мы знали, что «Чертаново» проигрывает первые таймы. Но здесь ребята прошли хорошую школу. Я знал, что нам будет непросто.

Много бьем - много пропускаем

Если посмотреть на статистику «Балтики» в трех проигранных матчах, то, на первый взгляд, кажется, что все не так уж безнадежно. Суммарно наши футболисты пробили по воротам соперников 35 раз, при том, что оппоненты нанесли только 26 ударов. Кроме того, именно калининградская команда больше владела мячом и чаще зарабатывала угловые (тут общий счет 16-10).

С другой стороны, соперники чаще били именно в створ ворот, а, главное, оказывались заметно лучше в реализации. «Балтика» при своих 12 ударах в створ забила всего 3 мяча (то есть залетал каждый четвертый),зато сама пропустила 9 ударов из 18 (каждый второй). На всякий случай напомним, что вратарь Станислав Черчесов-младший пока ни разу на поле не появился и остается в запасе.

Следующий матч «Балтика» снова проведет на выезде: 4 августа калининградцы сыграют во Владивостоке с местным «Лучем». Затем нашу команду будет ждать еще один гостевой матч в Томске, где 8 августа пройдет встреча с местной «Томью». И только 12 августа «Балтика» снова приедет на новый красавец-стадион в Калининграде.

В нынешней ситуации длинную паузу в домашних играх можно считать удачей. У «Балтики» еще есть возможность реабилитироваться, набрать очки и выйти на свое поле, будучи не на последнем месте в таблице. А, значит, собрать на трибунах больше болельщиков - это тоже, кстати, одна из задач команды на сезон.