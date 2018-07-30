Калининградцев ждет настоящее пекло до самых выходных

30 Июль 20:00 2018-07-30T20:05:17+03:00

А, может, ну ее, эту работу? Все на пляж! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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«Виновником» нынешней жары стал раскинувшийся над северной половиной европейской России антициклон, на периферии которого оказалась наша Калининградская область. За окном сейчас примерно на 7-8 градусов теплее, чем должно быть по климатической норме. Из-за аномальной жары в минувшее воскресенье главное региональное управление МЧС даже объявило штормовое предупреждение. Да-да, это не ошибка: такие предупреждения выносятся не только в случае сильного ветра, но и при чрезмерном повышении температуры (ветер-то как раз будет обычный).

До 600 вызовов в сутки

Жара уже отразилась на здоровье многих калининградцев, из-за чего возросло количество обращений к медикам.

- Весь июль наша служба работает в Калининграде в интенсивном режиме, - рассказал «Комсомолке» Александр Балаганский, и.о. главного врача городской станции скорой медицинской помощи. - В сутки мы фиксируем от 500 до 600 обращений от горожан при норме – от 425 до 460 вызовов. Не могу сказать, что от жары и высокой влажности воздуха страдают только пожилые горожане, только гипертоники или только астматики. Достается всем сегодня. Много вызовов к зонам отдыха. Злоупотребление алкоголем – главная причина трагедий, когда люди тонут. Есть случаи, когда родители забывают о детях. Барахтается ребенок в круге или на матрасе, вроде у берега, опомнились – ребенка унесло…

На улицу не выходить?

Поскольку жара, похоже, не отступит до самых выходных, стоит прислушаться к советам МЧС и врачей, которые уже поделились своими рекомендациями. Основные из них такие:

- ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки;

- при нахождении в помещении - приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы (напольные, настольные) или кондиционеры;

- при выходе на улицу одевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т.п.), солнцезащитными очками, зонтиками;

- для профилактики обезвоживания организма употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, молочно-кислых напитков, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара и алкогольных напитков. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая - 12-15 градусов. Рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленой воды, минеральной щелочной воды, молочно-кислых напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей.

- для поддержания иммунитета рекомендуется употребление фруктов и овощей, тщательно вымытых перед употреблением водой гарантированного качества;

- в течении дня рекомендуется по возможности принять душ с прохладной водой;

- поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает;

- при посещении магазинов, кинотеатров и других объектов соцкультбыта, необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается кондиционирование воздуха;

- если у вас есть хроническое заболевание, не снижайте, не отказывайтесь от базового приема препаратов, назначенных лечащим врачом.

- если выезжаете на городские пляжи - помните себя! Алкоголь – плохой спутник на отдыхе. Берете с собой детей – заботьтесь о них. Панамку чаду на голову и максимум контроля.

Костры под запретом!

Любителям отдыхать на природе рекомендуем осторожнее обращаться с огнем в лесу.

- Не забывайте, что категорически воспрещается разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, под кронами деревьев, - напоминают в МЧС. - В других местах разведение костров допускается только на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После использования костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления. Также в лесу нельзя бросать горящие спички, окурки и горящую золу из курительных трубок, оставлять мусор, стекло и ветошь, пропитанную маслом, бензином, керосином и другими горючими веществами.

Единые телефоны спасения - «101» или «112». Звоните по ним, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей.